Secondo appuntamento, il 27 giugno, con il Brass Festival

PORCIA – Giovedì 27 Giugno in Villa Correr Dolfin a Porcia, alle ore 21, si terrà il secondo appuntamento della rassegna Brass Festival organizzata dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”, in collaborazione con il Concorso “Città di Porcia” e il Comune di Porcia. Protagonista il Des Brass Quintet, ensemble cameristico nato a Torino dall’incontro di giovani musicisti provenienti dal Conservatorio Giuseppe Verdi e da altri Conservatori Italiani.

La serata, dal titolo “Brass Heritage”, è un viaggio attraverso il ricco patrimonio del repertorio per quintetto d’ottoni; i musicisti esploreranno le sonorità tradizionali e moderne con opere iconiche come il travolgente ed esilarante Kinderzirkus di Jan Koetsier e la Suite Americana di Enrique Crespo con i suoi ritmi affascinanti, che porteranno gli spettatori dal Ragtime al Son de Mexico, cullandoli con il Vals e la Bossa Nova.

Si renderà omaggio anche alla letteratura americana tradizionale (come il blues e il dixieland), giunta in eredità dagli arrangiamenti dei Canadian Brass, che hanno reso celebre in tutto il mondo la formazione del quintetto d’ottoni. Sarà un concerto ricchissimo, un viaggio nel folclore del quintetto d’ottoni con il Des Bras Quintet.

L’ingresso al concerto è gratuito.

A questo appuntamento seguiranno altri due concerti Venerdì 5 Luglio con il Tiepolo Brass Quintet, formazione nata proprio nel territorio purliliese, e Giovedì 11 Luglio con Les Brasseurs Quintet, ensemble composto da membri stabili o aggiunti presso i maggiori enti lirico-sinfonici italiani.

Al termine dell’estate, gli ultimi due appuntamenti con il Brass Festival: il concerto “Colori Americani” a cura del Quintette Bacchus di Parigi, Giovedì 29 Agosto, e “Ottoni all’Opera!” con protagonista il Quintetto di Ottoni del Teatro Alla Scala, Martedì 3 Settembre.

Per info: Ass.Amici della Musica “salvador Gandino” 0434 590356 – 3357814656