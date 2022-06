Skate Labs Camp, 46^ edizione a Piancavallo

PIANCAVALLO – Si è aperta la stagione dei ritiri sportivi con il 46mo camp dello Skate Labs diretto da Paolo Marcelloni.

Dopo due anni di inattività il demanio sportivo Friulano gestito dalla Cooperrativa Piancavallo1265, ospita dal 1999 lo Skate Labs, camp dedicato ai pattinatori in line velocità.

91 atleti provenienti da tutta Italia hanno raggiunto la nostra località per poter migliorare gli aspetti tecnici della disciplina e delle loro capacità coordinative.

Al seguito del direttore Marcelloni ci sono 6 tecnici federali che prontamente intervengono con proposte studiate per l’occasione. Sabato 25 giugno dalle ore 16 inizierà il saggio di fine camp, aperto al pubblico e che sta già raggiungendo un numero interessante di pubblico.

Una partenza alla grande per la Coop.Piancavallo1265 che con l’occasione presenta il suo fitto calendario estivo che prevede:

•18 SQUADRE DI CALCIO

•2 SETTIMANE DI KUNG FU

•4 SETTIMANE DI GINNASTICA RITMICA + 1 SETTIMANA COLLEGIALE FEDERALE CON 250 ATLETI

•4 SETTIMANE DI VOLLEY

•9 SETTIMANE DI BASKET + Ritiro della Nazionale di basket over 65 in preparazione dei Mondiali

•2 SETTIMANE DI RUGBY con la partecipazione del Mitico Martin Castrogiovanni

•3 SETTIMANE DI SPORT ROTELLISTICI + Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico dal 17.07 al 31.07 circa 400 atleti

•2 SETTIMANE DI SCHERMA + Con la partecipazione della nazionale UCRAINA & ISRAELIANA

•1 SETTIMANA DI ATLETICA LEGGERA

Grazie a questo calendario in collaborazione con Cooperativa Piancavallo1265 & Rete Turismo Friuli, Piancavallo e il suo demanio a vocazione sportiva diventano un fulcro importante per la crescita del turismo 365.