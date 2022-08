Spilimbergo, sabato 3 lo Sbaracco nelle vie del centro

SPILIMBERGO – Al via sabato 3 settembre lo Sbaracco il mercatino delle ultime occasioni dei negozi di vicinato. Ben 40 le attività commerciali di Spilimbergo che allestiranno il proprio corner del super saldo all’esterno e all’interno dei punti vendita ubicati nelle vie e piazze del centro. Un’iniziativa nata qualche anno fa a Pordenone su proposta di Sviluppo&Territorio, Ascom-Confcommercio e Federmoda.

«Un evento importante che in questi momenti di difficoltà aiuta le famiglie negli acquisti e consente ai commercianti di concludere con soddisfazione il periodo dei saldi, – ha sottolineato Paolo Rosset vicepresidente dell’Ascom mandamentale -. Sinergica è stata la partecipazione degli imprenditori locali che hanno aderito compatti all’evento: il saldo dei saldi che farà sì di mettere in bella mostra, soprattutto all’esterno dei negozi, gli ultimi pezzi della stagione a prezzi realmente imperdibili».

L’iniziativa, che interessa non solo il settore dell’abbigliamento ma anche altre merceologie e il cui obiettivo è la promozione e l’immagine della città del mosaico, conta del sostegno positivo del Comune capoluogo e della regione Fvg.

Per l’assessore alle attività produttive Anna Bidoli è questo «un momento importante per il settore mercantile per riscattarsi, attraverso un evento che ormai da diversi anni ha preso piede e fiducia nei confronti dei consumatori, da un momento congiunturale ancora difficile».

Queste le attività commerciali partecipanti allo Sbaracco.

TANDEM abbigliamento; MENINI calzature; ZUCS giochi; BORGHESAN foto-ottica ;MODA ROSE abbigliamento (2 negozi); La MERIDIANA gioielleria; DE MICHIEL elettrodomestici; DE MARCO casalinghi; DA SERAFINO calzature; THE-TERMINAL parrucchiere; ACCADEMIA calzature; LA PELLE profumeria; INGRAM abbigliamento; ANGOLO ROSA intimo; FONDA UOMO abbigliamento; MOSAIKO DONNA abbigliamento; CHIARA S abbigliamento; PRINCES abbigliamento; ZANELLA ELISA intimo; RIPROJECT LAB prodotti sfusi; DESIRE’ calzature; DAMP dischi/oggettistica; BIG BUFFET oggettistica; BOTTEGA DEL MONDO oggettistica; MERCERIA ANTONELLA merceria; EUROFOTO foto; VISUS ottica ;NEW OFFICE art. per ufficio; PERESSINI cicli; LA PERZECHELLA specialità alimentari; SALE VERDE erboristeria; PHONE CENTER telefonia e accessori; CHIAMA telefonia e accessori; DUTCH SPORT art. sportivi; ERBORISTERIA LA PERLA.

Le attività che avranno a loro disposizione la bancarella del comune sono 14, tutte tra Corso Roma, P.zza San Rocco e Via Mazzini. Alcuni occuperanno lo spazio pubblico antistante l’attività, i restanti solo all’interno dei negozi. In P.zza Garibaldi ci sarà uno spazio agroalimentare con 4 espositori.