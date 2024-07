Torna, dal 28 luglio, il grande tennis targato Eurosporting Cordenons

CORDENONS – Nel solco di una tradizione oramai collaudata e consolidata nel tempo, anche quest’anno tornano i grandi tornei internazionali di tennis sui campi dell’Eurosporting Cordenons. Un imperdibile doppio appuntamento organizzato dalla direttrice del torneo Serena Raffin e dal suo staff sempre in prima linea quando si parla di tennis ed eventi d’élite a livello non solo del Bel Paese, entrato a far parte a pieno titolo nel gotha dell’estate sportiva italiana.

Due settimane dal 28 luglio all’11 agosto che promettono di catalizzare l’interesse degli appassionati di tennis e non soltanto in Friuli Venezia Giulia. Anche per quest’anno sono stati riconfermati gli sponsor “storici” della manifestazione con i main title sponsor Serena Wines 1881 e Acqua Maniva per entrambi gli appuntamenti Itf femminile W75 e Atp Challenger. Da sottolineare il fondamentale supporto fornito dalla regione FVG, dal Comune di Cordenons e dai numerosi sponsor locali e non, che per l’ennesima volta hanno voluto veicolare il proprio messaggio attraverso il tennis internazionale disputato sui campi dell’Eurosporting Cordenons.

Due settimane di tennis internazionale che arrivano sull’onda lunga dei grandi successi a tinte tricolori ottenuti non solo nei primi sei mesi del 2024, ma anche con la recente finale conquistata da Jasmine Paolini nel tempio di Wimbledon e non da meno la semifinale che ha visto protagonista Lorenzo Musetti, presente per ben due volte (2019-2020) alle latitudini dell’Eurosporting Cordenons.

Un albo d’oro che recita in 20 edizioni nomi di spicco tra i quali gli azzurri Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il serbo Filip Krajinovic, il giapponese Taro Daniel e l’argentino Francisco Cerundolo. Tutti giocatori che hanno trionfato sul centrale dell’Eurosporting intitolato al compianto Edi Aldo Raffin e hanno in breve tempo spiccato il volo nelle posizioni che contano della classifica mondiale Atp.

C’è anche chi non ha vinto il challenger di Cordenons, ma nel giro di 4 anni dalla sua partecipazione è diventato l’uomo da battere tra i cosiddetti Next Gen e in senso assoluto. Stiamo parlando dello spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 3 della classifica mondiale, che a 21 anni può già vantare in bacheca quattro titoli dello Slam tra cui la freschissima vittoria ai Championship sull’erba nobile di Wimbledon, sconfitto in finale nell’edizione 2020 dal connazionale Bernabè Zapata Miralles. Una cartina al tornasole posizionata sul tennista di Murcia, che dimostra la qualità assoluta dei protagonisti che hanno calcato la terra rossa dell’Eurosporting Cordenons, a partire dalla prima edizione del 2004 fino ai giorni nostri.

ITF WORLD TENNIS TOUR W75 MONTEPREMI DA 60.000 EURO

TORNEO INTERNAZIONALE FEMMINILE DAL 28 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2024

Ad aprire le danze saranno le donne approdate alla 9° edizione con un torneo Itf da 60.000 mila dollari di montepremi, un prize money quadruplicato rispetto al recente passato, che permetterà di poter ammirare sui campi in terra rossa dell’Eurosporting Cordenons alcune delle più interessanti protagoniste del panorama internazionale non solo per quanto riguarda la stagione in corso. Tabellone femminile che si preannuncia di qualità, basti pensare che le prime 8 teste di serie sono racchiuse tra il numero 113 dell’argentina Julia Riera, numero 1 del seeding e il numero 173 attualmente occupato dalla spagnola Leyre Gormaz Romero, testa di serie numero 8. Un dato che la dice lunga sull’eccellente livello del campo di partecipazione in questa edizione. Julia Riera è una 22enne in costante ascesa, in questa stagione ha conquistato 2 titoli Itf a Wiesbaden e Chiasso e in totale può vantare 7 titoli del circuito minore.

Non da meno è il curriculum di Veronika Erjavec che torna sui campi dell’Eurosporting per difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione, per lei ci sono già 5 vittorie in carriera a livello di circuito Itf. Un contingente sloveno che si presenta ai nastri di partenza decisamente grazie anche alla presenza di Tamara Zidansek e Polona Hercog che può vantare il proprio best ranking al numero 35 Wta, un successo raccolto nel 2019 a Lugano nel circuito maggiore oltre a 10 titoli Itf. Nel lotto delle possibili favorite alla vittoria finale non si può escludere la croata Jana Fett (n.116 Wta) che in questo scorcio di stagione si è aggiudicata due tornei Itf a Oeiras 3 e Spalato. Risponde al nome della 20enne Lucija Bagaric, sempre dalla vicina Croazia, una delle tenniste più interessanti presenti nel tabellone principale, giocatrice che nel 2024 ha già scritto per ben 4 volte il proprio nome nell’albo d’oro in prove del circuito Itf.

A impreziosire ulteriormente il novero delle protagoniste sarà la francese ex top 40 Wta, Fiona Ferro che può vantare in carriera 3 successi nel circuito principale (tra cui il prestigioso Wta 250 di Palermo) e 16 tornei dell’Itf. Tra le azzurre presenti nel main draw al momento c’è la 24enne Nuria Brancaccio che recentemente si è imposta negli Itf di Roma 2 e Tarvisio, ma tra le wild card ancora da assegnare e le giocatrici iscritte al tabellone di qualificazione, c’è da giurarci che vedremo la consueta nutrita pattuglia tricolore sui campi in terra rossa dell’Eurosporting.

ATP CHALLENGER TOUR 75 MONTEPREMI DA 82.000 DOLLARI

TORNEO INTERNAZIONALE MASCHILE DAL 4 ALL’11 AGOSTO 2024

Il delizioso prologo in “rosa” vissuto nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto, giorno in cui si disputerà la finale, farà da apripista alla 21° edizione dell’Atp Challenger, dotato di un montepremi da 82.000 dollari.

Sono 32 i giocatori nel tabellone principale del singolo maschile, 6 di questi arriveranno dalle qualificazioni e tre entreranno con la “Wild Card” (una assegnata dal circolo organizzatore e due dalla Federazione Italiana Tennis e Padel). Il torneo di doppio maschile prevede invece un main draw di 16 coppie.

La “prima battuta” del “Challenger Cordenons 2024” sarà domenica 4 agosto alle ore 10 con le prime partite del tabellone delle qualificazioni. Per tutta la giornata di domenica e nel mattino di lunedì si giocheranno la “Quali”. Da lunedì sera via al tabellone principale.

La prima testa di serie in questa edizione è rappresentata dallo spagnolo Albert Ramos Vinolas (attuale n.97 Atp), ex top 20 della classifica mondiale, che può vantare ben 4 successi nel circuito maggiore e 8 vittorie nei tornei challenger. Ma i freddi numeri sarebbero riduttivi per descrivere le qualità di grande “terraiolo” del 36enne mancino di Barcellona, basti pensare che nel 2016 Ramos Vinolas ha anche disputato la finale del Masters 1000 di Montecarlo arrendendosi soltanto a un’icona del tennis mondiale quale Rafael Nadal. Nell’anno precedente il catalano aveva già calcato i campi in terra rossa dell’Eurosporting raggiungendo i quarti di finale.

Un gradito ritorno alle latitudini friulane è rappresentato dallo statunitense Nicolas Moreno De Alboran (attualmente n.143 Atp) che nel 2022 diede vita a una spettacolare sfida in semifinale con Andrea Vavassori, nella quale prevalse quest’ultimo. Accreditato come quarto favorito è il 18enne croato Dino Prizmic (n.193 Atp) un fulgido talento in continua e costante crescita che lo scorso anno ha griffato il proprio nome sull’albo d’oro del challenger di Banja Luka e cerca il bis nel circuito cadetto.

Da seguire con particolare interesse anche il 21enne mancino spagnolo Daniel Rincòn, giocatore che è cresciuto nella Rafa Nadal Tennis Academy e può vantare nel suo palmares la vittoria degli Us Open under 18 nel 2021, condite da cinque semifinale nel circuito Atp Challenger raggiunte nello scorso anno. L’austriaco Lukas Neumayer (numero 7 del seeding friulano) cercherà invece di migliorare la finale conquistata nella scorsa edizione del torneo, quando dovette inchinarsi allo strapotere dell’azzurro Matteo Gigante.

Chi invece è atteso a una riconferma dopo la semifinale del 2023 è Enrico Dalla Valle che in questo scorcio di stagione si è messo in evidenza con la semifinale centrata nel challenger di Milano e i quarti di finale a Trieste. Da tenere sott’occhio Samuel Vincent Ruggeri (attuale n.257 Atp) che oltre ad aver conquistato il penultimo atto nel challenger di Milano, si è preso il lusso di raccogliere due “scalpi” eccellenti quali il redivivo spagnolo Pablo Carreno Busta e il veterano francese Richard Gasquet, quest’ultimo nel challenger 100 di Trieste.

Uno dei giocatori al via più attesi è l’idolo di casa Riccardo Bonadio, che già negli scorsi mesi ha annunciato l’addio al tennis giocato in concomitanza proprio del torneo di casa. Un cerchio che si chiude per il 31enne di Azzano Decimo che lo scorso anno approdò per la prima volta nella sua carriera alle semifinali del challenger sui campi dell’Eurosporting, facendo infiammare le tribune gremite del centrale, che spera di vedere il proprio beniamino chiudere nel migliore dei modi la propria carriera. Per Bonadio dal 1° settembre partirà la prima nuova avventura post tennis giocato, in qualità di coach al Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto (AP). Il contingente a tinte tricolori è con ogni probabilità destinato a rimpolparsi in prossimità dell’avvio del torneo. Anche per la nostra maestra Sabina Da Ponte questa edizione dei tornei internazionali di tennis avrà un sapore speciale, in quanto segnerà la sua ultima esperienza professionale all’interno dell’Eurosporting Cordenons. L’Eurosporting Cordenons ringrazia Sabina Da Ponte per l’attività svolta e le augura il meglio per il suo futuro.

Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su www.atptour.com e quest’anno ci sarà la copertura televisiva di SuperTennis delle partite del Campo Centrale.

Quest’anno l’Eurosporting Cordenons promuoverà l’utilizzo di materiali ecosostenibili e riciclabili nell’ottica di favorire la raccolta differenziata e la salvaguardia dell’ambiente circostante con materiali quali il Tetra Pak. Non solo anche gli striscioni che ospitano gli sponsor della manifestazione all’interno dei vari campi utilizzati nel corso dei rispettivi tornei, saranno realizzati con un materiale riutilizzabile e riciclabile. E non è tutto verranno promossi alcuni laboratori specifici con le scuole primarie del territorio, inerenti l’attività di riciclo, in collaborazione con la GEA (Gestioni Ecologiche Ambientali) di Pordenone.

CHARITY PADEL NIGHT

Due settimane di grande tennis internazionale che vivranno anche di importanti eventi benefici e solidali. Primo in ordine temporale la “Charity Padel Night” in programma giovedì 1° agosto, un torneo di padel il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Onlus Le Petit Port che aiuta la Pediatria dell’Ospedale Civile di Pordenone nelle necessità dell’Assistenza Domiciliare Pediatrica di macchinari o attrezzature.

GIOINTS “BE AWARE MIND BODY GAME”

Sabato 3 giugno, in occasione degli eventi internazionali di tennis, ospiteremo uno stage GIOINTS, dove gli allievi potranno scoprire le tecniche del gioco interiore. Lo stage verrà tenuto dal Team di Eurosporting composto da: Maria Elena Camerin Tecnico Nazionale – ex N° 40 WTA, Magnus Lundgren Maestro Federale Tedesco e Svedese / Istruttore di 2° grado, Roberta Galligani Professional Coach – ACC Inner Game – Certified Facilitator.

Lo Stage è riservato a ragazzi dai 10 ai 18 anni dalle 9.00 alle 13.00 (2 turni)

Info e prenotazioni:[email protected] T. 347 4392857

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA

In concomitanza con le due giornate di apertura dei tornei ITF W75 e ATP CHALLENGER 75 (lunedì 29 luglio e lunedì 5 agosto) con inizio alle 20, sarà possibile vivere un’esperienza enogastronomica conviviale caratterizzata da una cena ai tavoli con prodotti di eccellenza del territorio a km 0, realizzata con la collaborazione di Pordenone With Love, nelle quali presenzieranno le autorità, gli sponsor della manifestazione e gli addetti ai lavori. Durante la cena sarà servita una selezione di vini di Serena Wines 1881.

“SERENA COLORS” L’APERITIVO LOUNGE IN TUTTA ITALIA

Giovedì 8 agosto in fascia oraria aperitivo, sarà possibile presso lo Sporting Cafè ( bar all’interno di Eurosporting) degustare la selezione di prosecchi Serena Wines 1881 e per ogni calice acquistato verranno messi in palio simpatici gadget.

5° EDIZIONE LE MIE RUOTE SONO GAMBE

Non può mancare per il quinto anno consecutivo l’appuntamento con lo sport paralimpico: “Le Mie Ruote Sono Gambe” promossa da EUROSPORTING CORDENONS, BANCA 360° FVG e STUDIO COVRE BRUGNERA. L’evento è in programma dal 9 all’11 agosto 2024. Le discipline paralimpiche che saranno coinvolte nell’iniziativa sono: Tennis in carrozzina, Calcio Amputati, Blind Tennis e Padel in carrozzina.