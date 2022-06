Ultimo concerto estivo a Villa Dolfin, il 1^ luglio con Turrin

PORCIA – Ultimo appuntamento estivo sotto il Portico della Barchessa est di Villa Correr-Dolfin a Porcia, Venerdì 1 Luglio, alle ore 21.00. Protagonista del concerto “Novecento”, organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con il Comune di Porcia e la Fondazione Friuli, sarà il m° Roberto Turrin, docente di pianoforte al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, del quale è stato Direttore dal 2015 al 2021.

Il programma musicale della serata rappresenta una sorta di viaggio immaginario nella letteratura per pianoforte del XX° secolo, presentando opere caratterizzate da diverse matrici culturali originarie e stili compositivi tra loro molto variegati.

Le composizioni sono unite a piccoli gruppi attraverso il riferimento a tre temi principali: si parte dal mondo magico e fantastico della narrazione fiabesca, per proseguire con un’incursione nel mondo delle opere musicali dedicate alla settima arte (il cinema) ispirate da personaggi ed attori cinematografici certamente noti e che hanno accompagnato la vita del grande pubblico.

Il viaggio si conclude con una serie di omaggi alla figura di J.S. Bach, declinati in vari stilemi del 900, originati dalle possibilità elaborative ispirate dalle quattro lettere che compongono il nome del grande compositore tedesco (B-A-C-H=Si bemolle-La-Do-Si), espresse talvolta in chiave jazz e in forma di divertenti valzer.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Roberto Turrin

Roberto Turrin compie gli studi a Trieste, sotto la guida del M° Luciano Gante, e dopo aver ottenuto il diploma con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “G. Tartini” cura il proprio perfezionamento con lo stesso M° Luciano Gante, frequentando in seguito i corsi di perfezionamento tenuti dalla pianista Lya De Barberiis in Italia (Aosta, Viterbo) ed in Svizzera (Meisterkurse Zofingen).

Premiato in concorsi pianistici internazionali, quali “Premio Yamaha” -Stresa e “S. Rachmaninov” – Morcone, inizia a svolgere attività concertistica come solista, con orchestra ed in ensemble cameristici esibendosi in più di 20 nazioni Europee e Nord-Americane, presentando in varie occasioni partiture in prima esecuzione assoluta.

Ha al suo attivo incisioni sia radiofoniche che televisive per la RAI, la Tv di Albania, la RadioTv Slovena, Radio Tv Nazionale Bulgara, Tv Polonia e per la Televisione di Stato Bielorussa, ed ha inoltre inciso per la Epic opere del compositore P. Pessina in duo con il violinista Emanuele Baldini.

Ha nel tempo approfondito la letteratura cameristica con Pianoforte, tenendo concerti in formazione di Duo con cameristi quali E. Stoia, J. Francini, E. Baldini, G. Di Vacri, N. Granillo, Cris Inguanti, L. Degani, e collaborando inoltre con diversi Ensemble cameristici di vario organico. È docente di pianoforte presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, istituzione in cui ha ricoperto dal 2015 al 2021 la carica di Direttore, e tiene regolarmente corsi di perfezionamento strumentale e cameristico in Italia.

È stato chiamato a far parte di giurie per vari concorsi nazionali ed internazionali, è stato coordinatore artistico del Festival “Echos”, ed è stato invitato a tenere dei Master sulla letteratura italiana per pianoforte del 900, che ha da sempre focalizzato il suo interesse, presso importanti enti Musicali Europei e Nordamericani (S. Francisco State University, Stanford University, S. Jose’ State University, Northern Arizona University , Roosevelt University di Chicago, Illinois University di Chicago, University of Toronto, McGill University di Montreal, Music and Arts University di Wien, Academy of Music di Zagabria, Royal Danish Academy of Music di Copenaghen, Norges Musikkhogskole di Oslo, Escola Superior de Musica di Lisbona, National Music Academy di Sofia…), collaborando inoltre frequentemente con diverse importanti istituzioni musicali come De Paul University-Chicago, Loyola University-Chicago, DIT Conservatory of Music Dublino , San Diego Music College.