Val Colvera, la magia del circo. Il programma della prima giornata

VAL COLVERA – Prende il via martedì 26 luglio, nella suggestiva cornice della Val Colvera la 15^ edizione del Festival di circo contemporaneo Brocante. “La torta in cielo”, dall’omonimo racconto di Gianni Rodari, è il titolo dell’edizione 2022, della ripartenza e del ritorno al festival come lo ricordavamo, fatto di condivisione, presenza, comunità e arte circense.

La giornata d’avvio si apre all’alba, con la partenza, alle 5 del mattino (arrivo consigliato alle 4.40), dal lago di Selva per raggiungere Casera Valine (escursione che richiede un equipaggiamento adeguato, su dislivello di 700 metri e un tempo di percorrenza di due ore e mezza). Alle 7.30, in casera, spazio alla musica del pianista lituano Motiejus Bazaras con le incursioni al trapezio della messicana Mariana Fernandez.

Motiejus Bazaras, classe 1987, nasce in una famiglia di musicisti. Le prime abilità sono state poi perfezionate alla scuola di canto corale “Varpelis”.

Durante gli anni del ginnasio musicale J. Naujalis, nella classe di Rymantė Šerkšnytė, ha partecipato e distinto in numerosi concorsi internazionali e nazionali. Ha suonato con le orchestre da camera di Kaunas, Lituania e Tallinn. Dal 2003 Motiejs partecipa in numerosi concorsi internazionali, festival con ensemble di varie composizioni e con il fratello Mykolas è attivo in concerti fin da bambino. Il repertorio di Motiejus si è ampliato negli anni: si interessa al jazz, è aperto a nuove idee musicali, si interessa ed esplora diversi stili specifici, sperimenta nel campo della musica elettronica.

Mariana Fernandez, artista circense, ballerina e performer, ha iniziato la sua formazione circense al Cirko de Mente, ha proseguito la sua formazione professionale al Cirko Vertigo in Italia e nel programma artistico della scuola Arc en Cirque in Francia.

La danza contemporanea è stata il motore della sua ricerca come artista scenica, formandosi professionalmente presso il CC Ollin Yoliztli e in workshop internazionali. Ha lavorato in compagnie come Cirko de Mente, Hebra, Inside the Body e NonGratos Teatro. Ha partecipato in festival di tutto il mondo. È o-direttrice di Mujer Barbuda, Mujeres en el Circo Actual e Oriente-19, nonché co-creatrice del gruppo 9 Gramos. Ha insegnato al Bachelor of Circus Arts al Cirko de Mente, a Casa de Artes y Circo, LaFake Formacion e workshop leader a livello internazionale.

La colazione al sacco sarà seguita, alle 9.30, dall’incontro con Jean Michel Guy (ricercatore in sociologia al Ministero della cultura francese e drammaturgo) sul riconoscimento del circo contemporaneo.

Alle 17, a Frisanco, sotto il tendone del Circo All’Incirca spettacolo di ventriloquismo e magia di Max Pederzoli della Compagnia Madame Rebiné. La compagnia Madame Rebiné è nata nel 2011 a Tolosa maturando un progetto iniziato a Torino nel 2007 dall’incontro di Andrea, Max e Alessio presso la scuola di circo Flic. Convinta che le più grandi libertà nascano dall’accettazione dei propri limiti, Madame Rebiné ha fatto della risata il proprio logo e della poesia lo strumento con cui trasmettere la fiducia in tutto ciò che di bello c’è nel mondo.

Alle 21, in località Lunghet, spettacolo concerto “Quindici Scoiattoli” con gli artisti circensi e il concerto dei Deep Dippers, un gruppo nato nel 2019 nella pedemontana fra Aviano e Maniago. Il sound è una fusione di surf psichedelico dal nocciolo rock con echi di soul e riverberi latino-americani. Il repertorio spazia tra i classici della musica surf, brani originali e cover rivisitate.

Il festival di circo contemporaneo Brocante è organizzato da Associazione Brocante con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Friulovest Banca, PromoTurismo Friuli Venezia Giulia, Comune di Frisanco. Partner: Proloco di Frisanco, Circo all’inCirca, Scuola di circo FLIC di Torino (Reale Società Ginnastica di Torino), Kaunas capitale europea della cultura 2022, Circus Next, Istituto Comprensivo di Maniago, Ente Regionale Parco delle Dolomiti Friulane, Magda Clan Circo.