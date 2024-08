Vigonovo, grave incidente tra betoniera e auto. Muore una donna

FONTANAFREDDA – Una donna di 80 anni, di Vigonovo di Fontanafredda, è morta nello scontro tra l’utilitaria di cui era alla guida e una betoniera. L’incidente è avvenuto attorno alle 17 non lontano dall’abitazione della vittima.

Sul veicolo leggero viaggiava anche il figlio dell’anziana morta: si tratta di un 58enne che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pordenone che hanno estratto la vittima dall’abitacolo. I rilievi sono condotti dai carabinieri della locale stazione.