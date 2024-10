Wheelchair rugby dal 25 al 27 all’Eurosporting

CORDENONS – L’Eurosporting Cordenons SSD a RL opera da diversi anni nel mondo del tennis, padel, squash, calcetto e tennis tavolo per atleti normodotati ed ha proposto con successo anche una valida attività di discipline paralimpiche organizzando diversi eventi dedicati.

Già nell’estate 2020 ha portato la 1° edizione di “Le mie ruote sono gambe”, arrivando nell’agosto scorso alla 5° edizione, un evento multidisciplinare paralimpico con lo scopo di dare visibilità a discipline ed atleti paralimpici nel periodo di maggiore affluenza di pubblico presso le proprie strutture.

Eurosporting Cordenons, in collaborazione con Unione Rugby I Dogi e Padova Rugby Onlus e grazie al contributo del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e al patrocinio dell’Amministrazione del Comune di Cordenons, organizza dal 25 al 27 ottobre un evento Paralimpico di Wheelchair Rugby che coinvolgerà atleti di livello internazionale provenienti dalla Squadra Nazionale italiana e dei Dogi del Triveneto, per la disputa di un rugby test match dove la selezione triveneta de I DOGI affronterà il team francese del FCG HANDISPORT GRENOBLE. In totale circa 40 partecipanti tra atleti e staff si sfideranno in un test match di grande intensità.

L’evento globale si svilupperà in 3 giornate dal 25 al 27 ottobre. Venerdì 25 ottobre è previsto l’arrivo degli atleti ed accompagnatori presso la struttura di Eurosporting Cordenons dove si svolgerà una cena di benvenuto a base di prodotti del territorio con presentazione dell’evento.

Sabato 26, presso il Palazzetto dello Sport di Villa d’Arco di Cordenons, al mattino si svolgeranno gli allenamenti e un incontro con le gli studenti del Liceo Scientifico M. Grigoletti e le Società di Rugby del territorio che avranno l’occasione di incontrare i giocatori e conoscere così più da vicino la realtà del rugby in carrozzina provando anche a livello pratico la disciplina stessa.

Nel pomeriggio di sabato, dalle 15.00 alle 17.00, si svolgerà il Test Match ufficiale a cui tutti potranno assistere gratuitamente ed ammirare un sport di grande impatto emotivo dove competitività, coraggio, contatto fisico e sostegno del compagno rappresentano i principali aspetti. Premiazioni sul campo a fine match con terzo tempo made in FVG. Domenica 27, per i giocatori che vorranno fermarsi, ci sarà la possibilità di visitare Pordenone accompagnati dallo staff di Eurosporting tra le vie accessibili dei palazzi storici della città e suoi pittoreschi scorci.

L’organizzazione si occuperà di fornire il vitto, l’alloggio ed il trasporto a giocatori e staff per la durata dei tre giorni ed il supporto di assistenza meccanica alle carrozzine, il servizio medico e fisioterapico. La manifestazione verrà promossa attraverso emittenti tv, stampa (Messaggero Veneto e Gazzettino), i social network di Eurosporting Experience attivi pre, durante e post-evento e diffusione presso le associazioni del territori.