A Pordenone il meglio della formazione musicale con AAMI, Alpe Adria Musica Institute

PORDENONE – Pordenone diventa punto di riferimento nazionale per la formazione musicale e fucina di talenti grazie ad Alpe Adria Musica Institute (AAMI), l’innovativo progetto in regione – realizzato con il contributo di Regione FVG, Fondazione Friuli e Comune di Pordenone e in partnerhip con FVG Orchestra, Piano City Pordenone e Fondazione Luigi Bon – dedicato ai giovani musicisti.

Tre percorsi di perfezionamento con grandi didatti in cui i partecipanti avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con un’orchestra sinfonica professionale, la FVG Orchestra. Ogni percorso si concluderà con un concerto finale offerto alla città, che prevede la registrazione audio/video per arricchire il portfolio dei musicisti. Ai compositori, Casa Musicale Sonzogno, una delle case editrici musicali più prestigiose che è partner del progetto, offrirà l’opportunità di pubblicare la propria composizione, su indicazione dei curatori artistici.

Sono tre i corsi che si attiveranno nel 2025, dedicati rispettivamente a pianisti, compositori e a futuri direttori d’orchestra: dopo la Piano Concerto Performing Masterclass avviata con successo l’anno scorso, nel 2025 saranno attivate anche per la prima volta Composition Masterclass e Conducting Masterclass: rappresentano, di fatto, un unicum in Italia grazie alla presenza di un’orchestra sinfonica (FVG Orchestra) durante le lezioni e a ben quattro diversi direttori che si alterneranno nell’insegnamento.

I corsi vengono presentati oggi da Cristian Carrara, presidente di Aami, Claudio Mansutti, direttore artistico di Fvg Orchestra e da Pasquale Iannone, responsabile artistico della Piano Masterclass.

Per gli allievi, selezionati tra i più promettenti giovani musicisti italiani e stranieri, si tratta di un’opportunità eccezionale perché, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei o negli Stati Uniti, in Italia è un’esperienza rarissima, per strumentisti e compositori, potersi perfezionare in presenza con un’orchestra sinfonica, sperimentando le particolarissime dinamiche che si instaurano tra compositori, direttori, solisti e l’orchestra.

“Con i corsi in programma nel 2025, Alpe Adria Musica Institute prosegue le attività in tutti gli ambiti artistici per cui è sorto. È uno sforzo importante reso possibile dalle tante realtà, istituzionali e non, che hanno guardato con curiosità e simpatia al nostro progetto. – sottolinea il compositore pordenonese Cristian Carrara, presidente di AAMI. – Al di là dei docenti di valore, punto di partenza fondamentale per ogni masterclass, abbiamo pensato che l’esperienza più feconda, utile e professionalizzante fosse quella di lavorare a stretto contatto con l’orchestra. Per un giovane pianista, un direttore o un compositore, il fatto di confrontarsi con un grande maestro e poi di potersi mettere alla prova con un’orchestra di professionisti è un’esperienza impagabile”.

In ogni concorso musicale, infatti, una delle prove richieste ai candidati è suonare con l’orchestra, ma di fatto manca la formazione di questo tipo: attraverso le proprie masterclass, AAMI forma giovani musicisti e li rende pronti ad affrontare la professione.

“FVG Orchestra crede in questo progetto perché è concretamente finalizzato al mondo del lavoro nella musica: dobbiamo rassicurare i giovani che si può lavorare e vivere di arte – commenta Claudio Mansutti – Finora in Italia, c’è uno spazio vuoto tra la fine degli studi accademici e l’inizio del lavoro da professionisti nella musica: AAMI cerca di colmare questa mancanza. In più da quest’anno, FVG Orchestra diventa ancora più parte attiva, promuovendo il corso per direttore d’orchestra, l’unico in Italia che può contare su un’orchestra professionale a disposizione”.

“Alpe Adria Musica Institute conferma che qui a Pordenone non solo ci sono ottime idee, ma che queste vengono concretizzate – aggiunge Alberto Parigi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Pordenone – Conferma inoltre il legame particolare della città con la musica, che negli anni ha dato i suoi frutti veramente in tutti i generi e in tutti i campi: da Carrara ai Tre Allegri Ragazzi Morti, dalle rassegne ai festival. Quando si dice che il legame di Pordenone con la musica è un legame particolare, lo si può confermare da questi fatti e da queste persone. Un’altra cosa che tengo a sottolineare è che, ancora una volta, la città punta all’eccellenza, che per Alpe Adria Musica Institute rappresenta un caposaldo fondamentale: la masterclass non punta ai grandi numeri ma alla qualità, quella dei giovani talenti che potranno formarsi con un percorso unico nel suo genere. Il Comune, in questo, non è semplice spettatore, ma si fa promotore attivo”.

Piano Concerto Performing Masterclass

L’attività consiste in un percorso di alta formazione, dedicato ai pianisti. Una selezione dei migliori giovani talenti che si candideranno permetterà di organizzare un corso di approfondimento sul repertorio per pianoforte e orchestra. Dopo l’esperienza del 2024 con il primo e terzo concerto per pianoforte e orchestra di L.V. Beethoven, nel 2025 sono stati scelti, a tema, il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Edvard Grieg e il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov. Un’esperienza unica in cui i pianisti selezionati potranno perfezionare la loro pratica solistica, sotto la guida di maestri d’eccezione (i maestri Pasquale Iannone come docente residente e co-curatore dell’Istituto e Natalia Trull come docente ospite per il 2025). Gli allievi si esibiranno in pubblico con la FVG Orchestra a Pordenone in un concerto che verrà anche integralmente video registrato.

Conducting Masterclass

Grazie a FVG Orchestra, sarà il primo Corso Internazionale di Direzione d’Orchestra dedicato sia alla musica operistica che a quella sinfonica.

Il corso sarà articolato in quattro cicli di lezioni della durata di 10 giorni ciascuno, collettive ed individuali, e si articoleranno in incontri per lo studio a tavolino della partitura e giornate di studio con l’orchestra con quattro importanti direttori: il direttore stabile della FVG Orchestra Paolo Paroni, il direttore ospite principale della FVG Orchestra Florian Krumpöck, il maestro Vito Clemente e il maestro Stefano Ranzani.

Composition Masterclass

Gli studenti selezionati avranno l’opportunità di perfezionare la propria tecnica di scrittura orchestrale e di lavorare, con l’orchestra e le sue prime parti, su un brano scritto appositamente durante le lezioni. I compositori allievi ascolteranno le loro opere durante le prove e le esibizioni, parteciperanno a sessioni di coaching individuale e di gruppo e riceveranno feedback musicali e pratici dai musicisti della FVG Orchestra.

I brani verranno eseguiti in concerto e registrati. I migliori lavori potranno essere pubblicati da una delle più importanti case editrici italiane, Casa Musicale Sonzogno di Milano.

Il percorso sarà tenuto sotto la guida del maestro Cristian Carrara, considerato uno dei compositori più originali della sua generazione, come docente residente e vedrà come docenti ospiti Richard Danielpour (online), docente di Composizione presso l’Università della California e uno dei massimi compositori americani.

I bandi per la partecipazione verranno resi noti con apposita comunicazione su sito e social.

AAMI è nata nel 2023 a Pordenone, città molto viva dal punto di vista culturale e luogo adatto ad ospitare questa attività dal valore internazionale, in collaborazione con l’associazione Piano City Pordenone ETS, con la FVG Orchestra e con la Casa Musicale Sonzogno di Milano.