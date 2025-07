Intelligenza artificiale: Capozzella (M5S) “Regione collabori con centri ricerca”

FVG – “Governare il processo della applicabilità della cosiddetta Intelligenza Artificiale deve trovare in prima linea la Regione, i centri di ricerca di eccellenza che sono qui presenti, Confindustria e ogni soggetto interessato per lo sviluppo e la fruizione della IA per lo sviluppo del territorio in una progettualità complessa che porti il Friuli Venezia Giulia ai massimi livelli in Italia e in Europa. Ogni giorno che passa penalizza tutto questo ed è necessario che la Regione, attenta a questo processo, attivi ogni firma di cooperazione e finanziamento in primis a Università e centri di ricerca.

Solo in questo modo potremmo guardare a un futuro che veda il Friuli Venezia Giulia nuovamente fra le regioni leader del Nordest e offrire una grande opportunitá di lavoro e produzione di PIL”.

Così Mauro Capozzella M5S in merito alla recente audizione dei portatori di interesse della IA in commissione regionale.