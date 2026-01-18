8.1 C
Pordenone
domenica , 18 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Addio a Bruno Tajariol, storico parrucchiere di Pordenone. Cordoglio istituzioni

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Pordenone piange Bruno Tajariol, uno dei parrucchieri più noti e apprezzati della città, scomparso ieri all’età di 64 anni.

Il suo nome è legato a doppio filo alla storia dell’acconciatura locale. Insieme alla moglie, per quarant’anni aveva costruito e fatto crescere un’attività diventata un punto di riferimento, prima in viale Cossetti e poi in corso Garibaldi. Un percorso fatto di passione, dedizione e attenzione costante alle novità del settore, che gli aveva permesso di distinguersi come professionista capace di coniugare tecnica, creatività e umanità.

Da oltre un anno Bruno Tajariol aveva dovuto allontanarsi da quel mondo che era stato la sua vita, lasciando il salone che per decenni aveva accolto clienti, amici e collaboratori. Resta oggi il ricordo di un uomo che ha saputo andare oltre il lavoro, costruendo relazioni sincere e durature, e lasciando un segno profondo nella comunità pordenonese.

“La scomparsa di Bruno Tajariol rappresenta una perdita per la nostra Pordenone e per il tessuto economico e sociale della città. L’Amministrazione comunale si unisce al dolore della moglie Stefania, dei familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, esprimendo il proprio cordoglio e la vicinanza in questo momento di lutto. Pordenone saluta Bruno Tajariol con rispetto.” ha dichiarato il Sindaco Alessandro Basso.

“La scomparsa di Bruno Tajariol lascia un vuoto profondo nella nostra Città. Non se ne va solo un parrucchiere conosciuto e stimato, ma anche una persona. Nel suo salone offriva non solo competenza e professionalità, ma anche ascolto, attenzione e umanità, un esempio di come l’ artigianato possa evolversi nel tempo senza perdere la sua identità. La sua capacità di innovare e di mettersi sempre in gioco e’ stata una testimonianza concreta del valore del commercio e dell’ artigianato di prossimità, fatto prima di tutto di persone, di rapporti e di fiducia.

Alla moglie Stefania che gli e’ stata sempre vicino anche in ambito lavorativo, ai famigliari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, il più sentito cordoglio.” ha concluso l’Assessore Emilio Badanai Scalzotto.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.