Addio a Bruno Tajariol, storico parrucchiere di Pordenone. Cordoglio istituzioni

PORDENONE – Pordenone piange Bruno Tajariol, uno dei parrucchieri più noti e apprezzati della città, scomparso ieri all’età di 64 anni.

Il suo nome è legato a doppio filo alla storia dell’acconciatura locale. Insieme alla moglie, per quarant’anni aveva costruito e fatto crescere un’attività diventata un punto di riferimento, prima in viale Cossetti e poi in corso Garibaldi. Un percorso fatto di passione, dedizione e attenzione costante alle novità del settore, che gli aveva permesso di distinguersi come professionista capace di coniugare tecnica, creatività e umanità.

Da oltre un anno Bruno Tajariol aveva dovuto allontanarsi da quel mondo che era stato la sua vita, lasciando il salone che per decenni aveva accolto clienti, amici e collaboratori. Resta oggi il ricordo di un uomo che ha saputo andare oltre il lavoro, costruendo relazioni sincere e durature, e lasciando un segno profondo nella comunità pordenonese.

“La scomparsa di Bruno Tajariol rappresenta una perdita per la nostra Pordenone e per il tessuto economico e sociale della città. L’Amministrazione comunale si unisce al dolore della moglie Stefania, dei familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, esprimendo il proprio cordoglio e la vicinanza in questo momento di lutto. Pordenone saluta Bruno Tajariol con rispetto.” ha dichiarato il Sindaco Alessandro Basso.

“La scomparsa di Bruno Tajariol lascia un vuoto profondo nella nostra Città. Non se ne va solo un parrucchiere conosciuto e stimato, ma anche una persona. Nel suo salone offriva non solo competenza e professionalità, ma anche ascolto, attenzione e umanità, un esempio di come l’ artigianato possa evolversi nel tempo senza perdere la sua identità. La sua capacità di innovare e di mettersi sempre in gioco e’ stata una testimonianza concreta del valore del commercio e dell’ artigianato di prossimità, fatto prima di tutto di persone, di rapporti e di fiducia.

Alla moglie Stefania che gli e’ stata sempre vicino anche in ambito lavorativo, ai famigliari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, il più sentito cordoglio.” ha concluso l’Assessore Emilio Badanai Scalzotto.