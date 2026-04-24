Musei civici aperti il 25 aprile

PORDENONE – In occasione della Festa della Liberazione, i Musei Civici di Pordenone aprono le proprie porte al pubblico nella giornata di sabato 25 aprile. Il Museo d’Arte, la Galleria Bertoia e il Museo di storia Naturale osserveranno l’orario 10.00–13.00 e 15.00–19.00, mentre il Museo Archeologico sarà visitabile nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00.

Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti. Domenica 26 aprile la Galleria Bertoia ospiterà le ultime due visite guidate alla mostra fotografica dedicata a Robert Doisneau, in occasione della chiusura dell’esposizione. I turni sono fissati alle ore 15.30 e alle ore 16.45: un’ultima opportunità per immergersi nell’universo poetico del grande fotografo francese, accompagnati da una guida esperta.

Sempre domenica 26 aprile, ma al Museo di Storia Naturale, alle ore 15.30 è in programma una visita guidata alla mostra fotografica di Patrizio Maniero “Immagini dal Nuovo Mondo”. Un percorso tra splendide fotografie e reperti zoologici provenienti dalle collezioni permanenti del museo, alla scoperta delle straordinarie strategie di caccia e di adattamento degli animali del Centro e Sud America, con un invito a riflettere sul loro destino.

Tutte le attività, visite guidate incluse, sono comprese nel costo del biglietto d’ingresso.

Per informazioni e aggiornamenti: www.pordenonecapitale2027.it