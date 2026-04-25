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Festa di San Marco, la poesia pordenonese di Maurizio Marcolin (Maramau)

Pordenone
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un Pordenonese Doc, Maurizio Marcolin, in arte Maramau, ci ha inviato, oltre ai migliori auguri “per la festa più grande di Pordenone”, una poesia scritta per l’occasione, con l’augurio a tutti i Pordenonesi di “Bon San Marco e Bona Fortaia”.

San Marco

Azüro intèl ciel e fumo sui prà, l’è griglie fornèi e fogo inpissà, su tole inbandie su a la bòna, salami e soprèsse lì no i stona,
bruscandui, a masseti intèle man, i vovi i è pronti sbatùi pian pian, sen al ventisinque del mese più bel, par fiori colori e tinte del ciel, se cava la maia co l’ombra vissin, no quèla del bosc, ma quèla del vin, verdure che frizè su le farsore, cuzinàe coi vòvi, a tute le ore, vien fora fortaie de mile gusti, e pian del vin se svòda dai fusti profumi se spande da la comina, col vento che sufia verso marina, un giorno de festa par dismentegàr, i mai de sto mondo che no vol cambiar, vivèmo sto dì co amòr, alègria,
finchè la sera el sol porterà via,
una preghiera al Santo Patrono, che a Pordenon portà ga sto dono, sperando ch’el temp ne fassi star suti, bon San Marco, e fortaia par tuti.

Azzurro nel cielo e fumo sui prati/ci sono griglie fornelli e fuochi accesi// su tavole imbandite lì alla buona/ salami e soppresse li non stonano// cime di luppolo a mazzetti nelle mani/le uova sono pronte sbattute piano piano/ siamo al venticinque del mese più bello/ per fiori, colori e tinte del cielol/ si toglie la maglia con l’ombra vicino/ non quella del bosco, quella del vino/ verdure che friggono sulle padelle/ cucinate con uova a tutte le orell escono frittate di mille gusti/ e piano il vino si svuota dai fusti/ profumi si spandono dalla comina/ col vento che soffia verso marina// un giorno di festa che per dimenticareli mali di questo mondo che non vuole cambiare viviamo questo di con amore, allegria/ finchè la sera il sole porterà via/ una preghiera al Santo Patrono/ che a Pordenone ha portato questo dono/ sperando che il tempo ci faccia stare asciutti/ Buon San Marco e frittata per tutti.

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