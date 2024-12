Natale a Pordenone, eventi dal 10 al 12 dicembre

PORDENONE – Pordenone si illumina di magia per il Natale 2024 con un programma ricco di eventi pensati per grandi e piccini. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la città si trasformerà in un magico villaggio natalizio, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento.

Ecco alcuni degli eventi più importanti in programma:

Martedì 10 dicembre

Alle ore 11:45 spettacolo teatrale “Se non avessi più te…”, racconto in parole, musica e canto che veicola storie, valori, atmosfere, sospensioni e affondi con una modalità artistica efficace a livello di comunicazione e di liberazione del flusso emotivo.

Alle ore 20:30 appuntamento all’ex convento di San Francesco per “Spensierato Swing”, concerto di Natale e brindisi augurale del Circolo della Cultura e delle Arti.

Mercoledì 11 dicembre

Alle ore 9:30 inaugurazione del nuovo impianto di microforestazione con tecnica Miyawaki con messa a dimora delle prime piante.

Dalle ore 17:00 in Biblioteca civica, Sezione Ragazzi, “Un Natale fatto ad arte”, laboratorio creativo per bambini da 6 a 11 anni a cura di Eupolis.

Alle ore 20:30 in Villa Cattaneo “Natale a 6 Corde”, concerto con i giovani solisti e l’EnArmonia Guitar Ensemble della Segovia Guitar Academy.

Dalle ore 20:30 spettacolo musicale dal vivo “Christmas carols”, con gli allievi dell’Accademia di canto VoCem, che si esibiranno in una serie di brani classici e contemporanei per celebrare la gioia e lo spirito del Natale.

Giovedì 12 dicembre

In piazza Lozer a Torre dalle ore 8:00 raccolta fondi per le famiglie bisognose del quartiere, all’interno delle iniziative “Natale a Torre 2024” organizzate dall’Associazione Torre.

Alle ore 20:30 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi va in scena lo spettacolo teatrale “Fred!”, con Matthias Martelli e la regia di Arturo Brachetti.

Dalle ore 16:00 appuntamento in corso Garibaldi, nello spazio Giocabimbo, con il laboratorio pratico creativo per bambini dai 24 ai 36 mesi “Impronte creative” per creare forme con le patate.

Alle ore 20:30 “Amadeo Modigliani, bohémien a Parigi”, aperitivo con l’arte dedicato a uno degli artisti più affascinanti e emblematici dell’ XX secolo.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito natale.comune.pordenone.it