Natale a Pordenone, gran finale il giorno dell’Epifania

PORDENONE – Ultimo giorno della rassegna Natale a Pordenone 2024, il giorno dell’Epifania, che chiude la programmazione degli eventi in città.

Ore 9.00 “La Befana del Vigile”, un evento che richiama la tradizione degli anni ’50, quando il giorno della Befana, i vespisti ringraziavano i vigili urbani per il lavoro svolto nell’arco di tutto l’anno, donando loro omaggi natalizi. L’intento del Vespa Club Pordenone è di rievocare questa storica usanza, come segno di riconoscimento verso il corpo della polizia municipale di Pordenone.

Partenza da Piazza della Motta e partenza alla volta di Cordenons. Rientro alle ore 11.00 per la consegna dei doni a Pordenone in Piazzetta Cavour e proseguire con una “sfilata” di Vespe verso il Municipio, attraverso Corso Vittorio Emanuele II.

Alle 15:30 “La Befana viene giù dal Campanile” di Piazza S. Marco. Il Comando dei Vigili del Fuoco farà scendere dal campanile del Duomo la “vecia” che attraverserà in volo tutta la piazza. Dolci sorprese saranno distribuite ai più piccoli. L’evento sarà accompagnato dalla musica della scuola di SiNota con un live dello “Junior Clarinette ensemble”.

Alle ore 16:30 “Orazio, l’ultimo conte de Cusan”, spettacolo teatrale all’Oratorio della Parrocchia San Giuseppe in via Tiepolo a Borgomeduna.

Dalle ore 18:30 in piazza XX Settembre, serata “Karaoke e Juke Box Def Trio”.

Per info e dettagli consultare il sito natale.comune.pordenone.it