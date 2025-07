Inaugurata la rinnovata Mediateca di Cinemazero

PORDENONE – È stata inaugurata la nuova Mediateca di Cinemazero, completamente rinnovata negli spazi, nei servizi e soprattutto nella missione culturale. Un intervento che non rappresenta semplicemente un ampliamento delle attività già avviate, ma si configura come una tappa decisiva nello sviluppo di Cinemazero come hub culturale d’eccellenza unico in Italia, un progetto ambizioso e strategico verso Pordenone Capitale della Cultura 2027.

“Nel cuore di una città che sta crescendo grazie alla cultura” – dichiara il presidente di Cinemazero Marco Fortunato “inauguriamo oggi un altro spazio innovativo, che potrà diventare centrale nel percorso verso Capitale della Cultura. Come Cinemazero siamo orgogliosi di essere i primi a mettere a disposizione questo luogo che per noi rappresenta un ulteriore tassello per il completamento dell’articolato ecosistema culturale che abbiamo progettato e che per la sua versatilità e modernità siamo certi sarà fondamentale per ospitare le attività della Capitale e testimoniare in maniera tangibile un nuovo modo di fare cultura: aperto, partecipato, vivo.”

Elena D’Incà, responsabile della Mediateca, spiega bene il cambio di passo: “unica in Italia, la Mediateca si trasforma da semplice “teca” – luogo di diffusione della cultura audiovisiva con la valorizzazione e diffusione di archivi – in un vero centro creativo, aperto, vario, dinamico e multifunzionale, che mantiene le sue vocazioni originarie ma è ora capace di unire innovazione tecnologica, formazione, sperimentazione e incontro tra le generazioni, offrendosi come hub all’avanguardia, aprendosi alla sperimentazione e alla fruizione più variegata, nonché come casa di molti progetti che faranno di Pordenone il centro della cultura italiana nel 2027”.

Il progetto è stato reso possibile grazie al prezioso sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone, della Fondazione Friuli, di ServiziCgn e di EuropaCinemas.

Articolata in ambienti progettati per offrire esperienze culturali e formative a 360 gradi, la Mediateca si struttura attorno a spazi altamente versatili. La MEDIA:LAB, una sala polifunzionale completamente attrezzata, sarà il cuore pulsante delle attività di divulgazione, didattiche e creative, accogliendo laboratori, masterclass, workshop (a disposizione un vero set di produzione audiovisiva), incontri con professionisti e professioniste del settore e attività di formazione tecnica e teorica. Accanto ad essa la MEDIA:LOUNGE offrirà un ambiente accogliente e informale, pensato per lo studio e lo smart working, arricchito da un percorso espositivo permanente dedicato al precinema e con alcuni tesori esclusivi degli Archivi di Cinemazero (Modotti, Fellini, Pasolini, Tarkovski…), che accompagnano i visitatori e le visitatrici in un viaggio affascinante attraverso le origini dell’immagine in movimento e la storia del cinema.

La valorizzazione del patrimonio audiovisivo trova invece la sua piena espressione nella MEDIA:TECA, lo spazio dedicato al vastissimo archivio di film, DVD e Blu-ray di Cinemazero. Con oltre 20.000 titoli disponibili gratuitamente in prestito, quest’area è pensata per garantire un accesso semplice e immediato alla consultazione, con una particolare attenzione alle edizioni rare e da collezione.

A completare l’offerta, la nuova Mediateca ospita anche la MEDIA:GAME+VR, una sala all’avanguardia dedicata alla realtà virtuale e al gaming narrativo, pensata per coinvolgere le nuove generazioni e per esplorare linguaggi innovativi attraverso esperienze immersive. Questo spazio, unico nel suo genere, diventerà un luogo di scoperta, ma anche di apprendimento, con laboratori e attività che evidenziano il legame sempre più stretto tra cinema, videogioco e nuove forme di storytelling digitale.

Infine, la SALA BLU sarà dedicata alla visione collettiva di film, documentari, materiali didattici e produzioni originali, trasformandosi all’occorrenza in una sala per cineforum, eventi speciali e approfondimenti tematici. Uno spazio pensato per vivere il cinema come momento di confronto e crescita, dove sarà possibile valorizzare anche quel cinema d’archivio e di ricerca, spaziando anche fra i generi meno battuti che gli utenti manifesteranno di voler vedere, che trova difficile collocazione in altri luoghi della cultura.

La Mediateca si inserisce così in un sistema articolato e coerente che fa di Cinemazero un vero e proprio ecosistema culturale, già composto da una multisala cinematografica di qualità, dal recentemente inaugurato spazioZero, progettato dagli architetti Giuliana Raffin e Michele De Mattio e realizzato assieme al Comune di Pordenone, arredato da Alberto Caiola, interior designer che ha progettato il nuovo volto della Mediateca, e dall’archivio climatizzato per la conservazione della memoria audiovisiva. Con questo rinnovamento, Cinemazero consolida il suo ruolo a livello nazionale come punto di riferimento nella promozione della cultura cinematografica, dell’educazione all’immagine e della formazione professionale nel settore audiovisivo.

Il progetto risponde concretamente alla crescente domanda di spazi culturali innovativi e flessibili, capaci di coinvolgere attivamente cittadin3, scuole, professionist3, famiglie e giovani, offrendo strumenti e competenze per leggere il presente e immaginare il futuro. In questo scenario, la nuova Mediateca rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di Pordenone verso il 2027.