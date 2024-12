Premio Stelle di Natale, l’elenco dei riconoscimenti

PORDENONE – Per la 57^ edizione l’apposita commissione, costituita in seno alla Propordenone in rappresentanza del mondo del volontariato, dell’associazionismo, della Diocesi e del giornalismo, ha individuato i nominativi a cui sarà consegnato il Premio Stella di Natale 2024.

La prestigiosa cerimonia, come da tradizione, si terrà giovedì 26 Dicembre alle ore 17.00 nel Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone, alla presenza delle

autorità civili e militari.

I premiati e le rispettive motivazioni di quest’anno sono:

FEDERICO FACCHIN

Premio Stella di Natale 2024 a Federico Facchin, classe ’52. Per la pluriennale attività svolta in qualità di Presidente dell’Associazione “Insieme per la solidarietà” che opera nel campo dei volontari del trasporto sociale e degli amministratori di sostegno. Sotto la sua presidenza l’associazione è l’unica in Regione, che mette a disposizione del Centro Salute Mentale, con compiti di Amministratore di Sostegno, i volontari dello sportello Sanvitese.

Impegnato lui stesso in prima

persona, si è preso cura di persone fragili in stretta collaborazione con il Centro Salute Mentale. Federico Facchin con il suo costante e disinteressato impegno, ha dimostrato uno spessore umano di rilevante intensità, risultando essere un brillante esempio per tutti i volontari che

si spendono ogni giorno per supportare ed aiutare i piu’ fragili.

SQUADRIGLIA RONDINI

Gruppo Scout PN2 Reparto Stella Polare

Premio Stella di Natale 2024 alla squadriglia Rondini del Reparto Stella Polare di Pordenone 2 per aver svolto una lodevole attività di volontariato, dal profondo valore sociale e umano, a favore degli anziani. Nell’ultimo anno, i ragazzi della squadriglia, con cadenza settimanale, hanno dedicato del tempo agli ospiti della casa di riposo “ Casa serena” di Pordenone.

Dando vita ad attività ricreative, momenti di dialogo e gesti di affetto, hanno dimostrato grande empatia e dedizione verso gli ospiti anziani, contribuendo con la loro attività ad allietare le loro giornate e ad alleviarne la solitudine. Nel corso del 2024, hanno inoltre dato vita a diverse iniziative di autofinanziamento, per poi devolvere i fondi raccolti all’Emporio Solidale di Pordenone. Il loro meritevole operato in campo sociale, rappresenta un esempio per tutti i giovani della loro età e incarna appieno i valori educativi di servizio verso il prossimo del movimento scout.

REMO PIETRANI

Premio Stella di Natale 2024 a Remo Pietrani per una vita dedicata al volontariato, che ancora oggi, a novant’un anni, prosegue con rinnovato impegno. Presente nel corso degli anni in diverse associazioni pordenonesi, da 35 anni è attivo nella sezione pordenonese dell’associazione Bersaglieri; da oltre 20 anni è impegnato nell’Associazione pensionati del commercio, non facendo mancare la sua collaborazione all’organizzazione dell’annuale festa dei nonni. Da 50 anni, sin dalla seconda edizione del 1974, è attivo con la propria opera di volontariato nell’ organizzazione della Pordenone pedala. Persona disponibile sempre pronto a dare il proprio aiuto e collaborazione. Esempio di una vita impegnata nel volontariato che fa di lui un cittadino esemplare

La cerimonia sarà accompagnata dall’esecuzione musicale a cura di:

Gianni Fassetta fisarmonica. Un prestigioso artista nel campo della musica.

Gianni ha riscosso successi in campo nazionale e internazionale , vincitore di numerosi premi ha suonato in prestigiosi teatri riscuotendo ovunque apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico.

Programma:

1) Fantasia su tema tradizionale natalizio ADESTE FIDELES

2) Fantasia su tema tradizionale natalizio TU SCENDI DALLE STELLE

3) Fantasia su tema tradizionale natalizio STILLE NACHT di Franz

Gruber