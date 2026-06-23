Tromba d’aria e fortunale sul Friuli: alberi abbattuti, tetti danneggiati e decine di interventi

PORDENONE – Ancora una volta il maltempo ha colpito il Friuli occidentale nel tardo pomeriggio, trasformando quella che ormai sembra diventata una consuetudine estiva: il fortunale della sera. Lunedì 22, poco dopo le 20, un violento temporale si è abbattuto sulla provincia, accompagnato in alcune aree da una vera e propria tromba d’aria che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di danni.

Alberi sradicati, pali abbattuti, cartelloni pubblicitari finiti a terra, recinzioni di cantieri spalancate dal vento e cassonetti trascinati lungo le strade: sono solo alcune delle conseguenze del violento episodio meteorologico che ha richiesto decine di interventi da parte dei vigili del fuoco, impegnati fino a notte fonda.

La maggior parte delle chiamate ha riguardato alberi caduti sulla carreggiata. Disagi si sono registrati in via Ponte Maraldi e in via Spilimbergo a Meduno, in via Roma e via Dalmazia ad Arba, in via Pordenone a Maniago e a San Martino di Campagna, dove il vento ha provocato anche la caduta di due pali della Telecom. Problemi analoghi anche a Montereale Valcellina.

A Sacile, in viale Trento, una pianta abbattuta dal vento ha bloccato la strada di accesso a un’abitazione. A Spilimbergo, invece, il forte vento ha reso instabili alcuni tetti in via Petrarca, mentre a Cordenons sono crollati alcuni cartelloni pubblicitari in via Maestra Vecchia.

Particolarmente colpita anche Pordenone. In via Mameli un albero è precipitato sopra un’automobile parcheggiata. Fortunatamente non si registrano feriti e il mezzo è stato successivamente liberato dai vigili del fuoco. Altri alberi sono caduti in viale Grigoletti, via San Vito, via San Quirino e in largo San Giorgio, dove un cipresso si è inclinato fino ad appoggiarsi al campanile.

L’ennesimo episodio di una stagione caratterizzata da fenomeni sempre più intensi e improvvisi, che in pochi minuti sono capaci di mettere in ginocchio interi territori, lasciando dietro di sé danni, paura e una lunga notte di lavoro per le squadre di emergenza.