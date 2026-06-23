32.6 C
Pordenone
martedì , 23 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Tromba d’aria e fortunale sul Friuli: alberi abbattuti, tetti danneggiati e decine di interventi

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Ancora una volta il maltempo ha colpito il Friuli occidentale nel tardo pomeriggio, trasformando quella che ormai sembra diventata una consuetudine estiva: il fortunale della sera. Lunedì 22, poco dopo le 20, un violento temporale si è abbattuto sulla provincia, accompagnato in alcune aree da una vera e propria tromba d’aria che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di danni.

Alberi sradicati, pali abbattuti, cartelloni pubblicitari finiti a terra, recinzioni di cantieri spalancate dal vento e cassonetti trascinati lungo le strade: sono solo alcune delle conseguenze del violento episodio meteorologico che ha richiesto decine di interventi da parte dei vigili del fuoco, impegnati fino a notte fonda.

La maggior parte delle chiamate ha riguardato alberi caduti sulla carreggiata. Disagi si sono registrati in via Ponte Maraldi e in via Spilimbergo a Meduno, in via Roma e via Dalmazia ad Arba, in via Pordenone a Maniago e a San Martino di Campagna, dove il vento ha provocato anche la caduta di due pali della Telecom. Problemi analoghi anche a Montereale Valcellina.

A Sacile, in viale Trento, una pianta abbattuta dal vento ha bloccato la strada di accesso a un’abitazione. A Spilimbergo, invece, il forte vento ha reso instabili alcuni tetti in via Petrarca, mentre a Cordenons sono crollati alcuni cartelloni pubblicitari in via Maestra Vecchia.

Particolarmente colpita anche Pordenone. In via Mameli un albero è precipitato sopra un’automobile parcheggiata. Fortunatamente non si registrano feriti e il mezzo è stato successivamente liberato dai vigili del fuoco. Altri alberi sono caduti in viale Grigoletti, via San Vito, via San Quirino e in largo San Giorgio, dove un cipresso si è inclinato fino ad appoggiarsi al campanile.

L’ennesimo episodio di una stagione caratterizzata da fenomeni sempre più intensi e improvvisi, che in pochi minuti sono capaci di mettere in ginocchio interi territori, lasciando dietro di sé danni, paura e una lunga notte di lavoro per le squadre di emergenza.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.