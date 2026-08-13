Europei di nuoto, Giada Alzetta sesta nei 400 misti: nuovo record personale

PORDENONE – Giada Alzetta ha chiuso al sesto posto la finale dei 400 misti agli Europei di nuoto di Parigi, centrando la prima finale continentale della sua carriera. La ventenne friulana ha migliorato il proprio record personale, fermando il cronometro a 4’39’’83, un decimo in meno rispetto al precedente primato.

La gara, vinta dall’irlandese Ellen Walshe davanti all’inglese Amalie Smith e alla polacca Justina Kozan, ha visto Alzetta protagonista di una prova coraggiosa. L’azzurra è partita forte nei 100 farfalla e nei 100 dorso, le frazioni a lei più congeniali, prima di accusare qualche difficoltà nella rana. Nel finale a stile libero ha provato la rimonta, senza però riuscire ad agganciare il podio.

Alzetta era arrivata alla finale con il quinto tempo complessivo, dopo aver chiuso la batteria del mattino in 4’41’’39.

Il titolo italiano e il pass per Parigi

La qualificazione agli Europei era arrivata grazie al successo nei 400 misti agli Assoluti di Riccione del 14 aprile. In quell’occasione la friulana aveva conquistato il titolo italiano con 4’41’’ netti, migliorando di quasi tre secondi il precedente primato personale e ottenendo direttamente il pass per la rassegna continentale.