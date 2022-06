DINA BUTTÒ VED. TESOLIN

di 85 anni

Ne danno il triste annuncio i figlila nuora, i nipotila sorellae i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 7 giugno

alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto.

Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.

La cara Dina giungerà in chiesa, come suo espresso desiderio,

dall’azienda Tesolin sita in via Fratelli Zambon, 13 a Praturlone.

Questa sera alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.