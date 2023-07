LUCIANA SACILOTTO IN DE NARDO

di 79 anni

Ne danno il triste annuncio il marito Gino,i figli Daniela con Paolo, Paolo con Paola e Patrizia con Paolo,i nipoti Serena, Carlo, Arianna, Azzurra, Aurora, Davide e Raffaeleed i parenti tutti.I funerali avranno luogonella Chiesa Parrocchiale di Roveredo in Piano,ove la cara Luciana giungerà dalla propria abitazionesita in Via XX Settembre, 285.

Il Santo Rosario verrà recitato lunedì alle ore 19.00 in Chiesa.

Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.

NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE SARANNO DEVOLUTE

ALLA “VIA DI NATALE” DI AVIANO

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne

la cara memoria.