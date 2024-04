Mercato europeo, suggestioni continentali dal 3 al 5 maggio

PORDENONE – Si avvicina l’ora del Mercato europeo, che tornerà a Pordenone per l’undicesimo anno dal 3 al 5 maggio.

La formula, nel tempo, si è rivelata vincente e, quindi, secondo tradizione, non si cambia. Quindi, i molti frequentatori dell’evento non troveranno, quest’anno, grandi modifiche rispetto alle scorse edizioni. Pordenone rappresenta una delle piazze preferite per gli ambulanti che rientrano nel circuito e così chi si può accaparrare un posto lo fa con netto anticipo.

“Come nelle scorse edizioni – sottolinea Andrea Maestrello, presidente Fiva, la federazione dei venditori Mercato europeo – l’arrivo dei camion avverrà in modo contingentato il giovedì pomeriggio, con ordine, in modo di poter assegnare a ciascuno il proprio posto. Poi venerdì mattina si aprirà il mercato che proseguirà sino a domenica sera”.

Quest’anno, l’avvio avverrà in modo informale, a differenza dello scorso, decimo anniversario delle kermesse in cui ci fu anche una cerimonia di inaugurazione. Venerdì mattina apertura in un circuito che comprenderà piazza XX Settembre, viale Trento, piazza Risorgimento, per continuare lungo viale Cossetti, una parte di viale Martelli fino all’incrocio con via dei Molini, per tornare in piazza XX Settembre e piazzetta Cavour.

In questi giorni, sarà definito anche tutto il piano della chiusura delle strade e della sicurezza in modo che l’iniziativa si possa svolgere nelle condizioni migliori. Pordenone è l’unica città in regione in cui viene organizzato il Mercato europeo. Durante tutto il week end sarà in vigore l’ordinanza disposta dal sindaco relativamente al divieto di consumo di bevande in lattina e vetro nelle aree interessate. In particolare (i dettagli saranno definiti nei prossimi giorni) è previsto il divieto di introduzione, consumo e abbandono di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine, in vetro o altri simili materiali.