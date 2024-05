Crédit Agricole in Italia: utile netto a 390 milioni di euro nel primo trimestre del 2024

PORDENONE – Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato nel primo trimestre del 2024 un risultato netto aggregato di 390 milioni di euro (+4% a/a), di cui 309 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole.

L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia pari a circa 98 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 339 miliardi di euro.

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.100

collaboratori e circa 6,0 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

La stretta collaborazione tra le società operanti nelle diverse aree di business, garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia ed integrata, a beneficio dei propri clienti e di tutti gli attori economici.

Sono stati resi noti i risultati al 31 marzo 2024 di Crédit Agricole Italia, che dimostrano ancora una volta la capacità di produrre risultati positivi nel tempo.

Consolidata crescita della redditività

Crédit Agricole Italia conferma ancora una volta la propria capacità di mantenere una redditività sostenuta nel tempo attraverso un business model diversificato ed attento ai propri clienti. L’utile netto civilistico consolidato registra una crescita del +13,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 237 milioni di euro.

Sostegno a imprese e famiglie

L’attività commerciale continua a registrare risultati positivi sulle principali linee di business a supporto di famiglie e imprese tramite una vasta gamma di prodotti differenziati e specialistici offerti da tutte le società del Gruppo Crédit Agricole in Italia, mirati a soddisfare tutte le esigenze della propria Clientela:

 significativi i risultati dell’attività di acquisizione: 50 mila i nuovi clienti del primo trimestre 2024 (+29% a/a) con apporto considerevole del canale digitale, che si porta al 45%, e conferma la costante progressione nel tempo (36% dic-23, 30% dic-22);

 forte crescita dei collocamenti Wealth Management: 3,4 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2024 (+66% a/a), con significativa performance del comparto bancassurance (+91%

a/a);

 consolidamento delle quote di mercato mutui: stock al 7,4%1 e domanda al 6,4%2; in

termini di richieste, nel primo trimestre del 2024 CA Italia registra un incremento annuale superiore rispetto al sistema2 (+2,4% vs +1,9%);

 continuo incremento delle quote di mercato Agri-Agro che salgono al 8,1%1

, con buon andamento dello stock crediti, che cresce del +0,5% a/a, a fronte di un mercato in contrazione (-3,2% a/a7);

 supporto alla transizione energetica della clientela con oltre 180 milioni di euro di erogazioni nell’ottica di migliorare il posizionamento ESG del cliente, a riprova dell’ampia offerta di prodotti finanziari e servizi a valore;

 positiva evoluzione dei premi delle polizze ramo danni (+13% a/a), che beneficiano della digitalizzazione dei processi e del potenziamento dei servizi di consulenza assicurativa.

Dopo il successo della campagna commerciale Mutuo Crédit Agricole Greenback lanciata nel

secondo trimestre del 2023, l’offerta è stata rinnovata ad aprile di quest’anno con condizioni ancor più competitive pur mantenendo invariata l’attenzione alla transizione energetica. La nuova

proposta si è arricchita dell’Opzione Flexi, che consente alla clientela di modificare la scelta di tasso effettuata alla stipula fino a 4 volte nel corso della vita del mutuo, adattandola tempo per tempo in base alla situazione dei tassi.

Al fine di incentivare e sostenere una crescita virtuosa dell’imprenditorialità italiana sui mercati internazionali, Crédit Agricole Italia ha consolidato e rafforzato la partnership con SACE, mettendo a disposizione dei propri clienti ‘Garanzia Futuro’, strumento digitale dedicato

all’ecosistema delle aziende Made in Italy, con focus su PMI e filiere strategiche.

Specializzazione, innovazione e advisory 360° sono le parole chiave con cui il Gruppo ha saputo rispondere alle diverse esigenze dei Clienti, in un contesto macroeconomico complesso, accompagnando le imprese verso modelli di business sostenibili.