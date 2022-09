Ornella Casagrande in Basaldella

Ne danno il triste annuncio: la figlia Cristina, il marito Maurilio e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in forma privata.

“Morire nella resurrezione:

non vi è un luogo, non vi è un tempo, sempre avviene.

Ognuno ritroverà chi ha amato e sarà sempre

nelle sembianze dell’ultimo passaggio sulla Terra.

Vi sarà come un unico abbraccio spirituale e sarà per tutta l’eternità”.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it