72% donne negli Uffici postali del FVg

FVG – Poste Italiane è un’azienda in rosa.

A confermarlo i numeri.

Anche in Friuli Venezia-Giulia sono il 72% le donne che operano al servizio della rete più capillare d’Italia.

La cartolina scelta per quest’anno recita “Il rispetto è la più alta forma di intelligenza” manda un messaggio molto chiaro, anche perché la forma della mimosa simbolo della Giornata internazionale della Donna, è di cervello.

Nei 331 uffici postali diffusi a Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia, operano mille e undici lavoratori tra sportellisti, consulenti e direttori.

Di questi 761 sono donne, con una media regionale di circa il 72% segno importante nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, dell’inclusione e della parità di genere.

Poste, ricordiamo, ha infatti ottenuto per il quinto anno consecutivo, il riconoscimento Top Employer, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane.

L’azienda, inoltre, con una presenza femminile del 53%, ha confermato la leadership globale nelle politiche di parità di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, indicatore mondiale e punto di riferimento per valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di genere.

Come detto Poste celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale.

Un’occasione unica, per ogni filatelico o collezionista, o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo speciale una giornata importante.

Il prodotto filatelico sarà in vendita al prezzo di 1,00 € negli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Pordenone (Pordenone Santa Caterina, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), Udine (Udine Centro, Cividale Del Friuli, Codroipo, Gemona Del Friuli, Latisana, San Daniele Del Friuli, Tolmezzo, Lignano Sabbiadoro, Cervignano Del Friuli), Gorizia (Gorizia Corso Verdi), Trieste (Trieste Via Settefontane) e nello Spazio Filatelia di Trieste (Poste Centrali, entrata via Galatti) dove, dal 1° all’8 marzo, sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile.