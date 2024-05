Comunità energetiche, i vantaggi per zona industriale Porcia

PORCIA – Il 15 maggio 2024 alle ore 18.00 presso la “Sala Diemoz-Auditorium” di Porcia , con il Patrocinio del Comune di Porcia ed il supporto della banca BCC Pordenonese e Monsile, si è tenuto un interessante convegno sul tema delle Comunità Energetiche, organizzato dal Consorzio per la Zona Industriale di Porcia.

L’argomento è di grande attualità in un periodo di particolare attenzione alle tematiche “green” ma anche di interesse per gli imprenditori, data la possibilità di condivisione tra produttori e consumatori di energia prodotta da fonti rinnovabili che consentono, in primis, di ridurre le emissioni in atmosfera e poi di diminuire il costo dell’energia elettrica; elemento, quest’ultimo, non trascurabile per la competitività delle nostre imprese e la loro indipendenza energetica.

La trattazione del tema è stata affidata ad un esperto, il Perito Loris Scian della società LS Engineering & Safety Srl che ha illustrato ai numerosi imprenditori presenti in sala le opportunità derivanti da una comunità energetica anche all’interno dell’area consortile.

Elevata affluenza di imprenditori e numerosi gli interventi e le domande provenienti dai partecipanti che si sono dimostrati interessati alle potenzialità delle Comunità Energetiche anche alla luce delle nuove normative.