A tu per tu con Bach: il teologo, l’uomo, il matematico. Tre incontri

FVG – Il Coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale regionale, continua il suo viaggio nell’opera e nella musica di uno dei più grandi geni che la storia abbia conosciuto: J.S. Bach. Il coro è infatti l’unico in Italia e tra i pochissimi al mondo ad ambire all’esecuzione di tutte le 199 Cantate Sacre del compositore tedesco.

Un viaggio incredibile che vedrà, il prossimo novembre nell’ambito del Festival di Musica Sacra di Pordenone, il raggiungimento delle 100 Cantate proposte fino a oggi.

Prima di questo importante risultato saranno invece tre gli appuntamenti a cadenza domenicale dal titolo “A tu per tu con Bach: il teologo, l’uomo, il matematico”, nei quali il Coro del Friuli Venezia Giulia, assieme all’Orchestra Barocca di Pordenone, sotto la direzione di tre giovani direttori, proporrà tre diverse cantate in tre borghi storici della nostra regione, con la partecipazione di tre relatori che aiuteranno a comprendere molti aspetti della mente di un artista complesso come Bach.

Si comincia domenica 17 settembre (ore 17.30), nel Duomo Vecchio di Cordovado (PN), dove verrà presentata la Cantata BWV 117, per la direzione di Alberto Gaspardo. In questo primo appuntamento, dal titolo “Bach il teologo”, Don Alessio Geretti accompagnerà il pubblico nell’approfondimento della dimensione religiosa della musica proposta.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Bach l’uomo”, andrà in scena domenica 24 settembre (ore 17.30), alla Chiesa di San Giacomo di Polcenigo (PN), dove il Coro del Friuli Venezia Giulia e l’Orchestra Barocca di Pordenone, questa volta sotto la direzione di Anna Molaro, presenteranno la Cantata BWV 97.

In questo secondo appuntamento sarà l’attore Massimo Somaglino a rivelare alcuni tratti privati della vita di Bach, prendendo spunto da alcune sue lettere che ne rivelano di inaspettati.

Terzo e ultimo appuntamento è poi quello di domenica 1° ottobre, alla Pieve di S. Maria Assunta di Fagagna (UD) dove, sotto la direzione di Alberto Busettini, le già citate compagini artistiche presenteranno la Cantata MWV 109, nell’appuntamento dal titolo “Bach il matematico”.

In queta occasione sarà Guglielmo Pellarin, primo corno dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma, a illustrare i complessi aspetti matematici sempre presenti nella poetica e nella mente logica di Bach. Ua partecipazione, quella di Pellarin, avvalorata anche dalla sua laurea in matematica che, assieme al suo comprovato talento musicale, lo qualificano come interlocutore perfetto per accompagnare il pubblico in questo viaggio.

Quelli di Cordovado, Polcenigo e Fagagna saranno tre pomeriggi di grande musica, tutti rigorosamente ingresso libero, tra le volte e navate di Chiese storiche, dove la musica di Bach trova la sua stessa ragion d’essere, tra i borghi più belli del Friuli Venezia Giulia, la cui associazione che li valorizza ha concesso il partenariato.

I tre appuntamenti con le Cantate di J. S. Bach godono del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il prezioso contributo, ormai ventennale, riservato dalla Fondazione Friuli al progetto delle Cantate di Bach.

