Al Palmanova Village una serata dedicata al gusto, il 26, con Damiano Carrara

AIELLO DEL FRIULI – Nuovo appuntamento con le Summer Nights del Palmanova Village: sabato 26 luglio la serata dedicata ai piaceri del palato con, dalle 19 alle 23, l’evento Anteprima Calici di Stelle, organizzato in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino FVG e accompagnato da un djset.

Acquistando il ticket dell’evento, si ricevono il calice ed il porta calice con cui scegliere tre delle isole di degustazione vini e i finger food preparati da Il Melograno.

Alle 21, per stare in tema di delizie, arriva Damiano Carrara, noto pasticcere, conduttore televisivo e giudice di BakeOff Italia su Real Time, che racconterà la propria “dolce” avventura e incontrerà il pubblico.

Da segnare subito in calendario il gran finale in musica di sabato 31 agosto alle 21 con Noemi: una delle voci più amate del panorama musicale italiano, intensa e graffiante, salirà sul palco del Palmanova Village per uno speciale ed intimo concerto piano e voce.

Ogni serata delle Summer Nights prevede l’apertura dei negozi fino alle 23 e quella di bar e ristoranti fino a mezzanotte.