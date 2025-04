Sigillo della città, il 5 aprile, al violinista Salvatore Accardo

PORDENONE – Salvatore Accardo, uno tra i più prestigiosi solisti della scena musicale internazionale, violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale, è il vincitore della decima edizione del Premio Pordenone Musica, ideato e organizzato dal Teatro Verdi di Pordenone in onore a quanti, con sapienza e passione, contribuiscono al passaggio generazionale di conoscenza e amore per la musica.

Unico riconoscimento del genere a livello internazionale, il premio è stato istituito, dieci anni or sono, in collaborazione con il Comune di Pordenone e con il supporto della Regione FVG, del main partner ITAS Mutua Assicurazioni e con lo speciale sostegno di Giampaolo Zuzzi: dopo personalità “patrimonio” della musica internazionale quali Piero Rattalino, Quirino Principe, Salvatore Sciarrino, Alfred Brendel, Edda Moser, Michele dall’Ongaro, Bruno Monsaigeon, Cecilia Gobbi e, lo scorso anno, Elio – pseudonimo di Stefano Belisari.

Il concerto e la premiazione serale (alle 20.30 al Teatro Verdi di Pordenone), saranno preceduti dalla consegna del Sigillo della Città, in programma alle 12.00 nella sede del Municipio. Un cerimoniale che finalmente trova compimento dopo il rinvio dello scorso novembre e con la particolare emozione di una Città che oggi è Capitale Cultura 2027.

Inizialmente programmato lo scorso novembre, e poi slittato per ragioni di salute del Maestro, il Premio 2024 viene assegnato ad Accardo, tra i massimi esponenti della scuola violinistica italiana, per la sua instancabile missione di formatore di generazioni di violinisti di tutto il mondo.

Il nuovo e originale Premio ideato per questa speciale decima edizione è ispirato ad uno dei simboli della città, l’orologio del Municipio, che scandisce il tempo fin dal 1542: una targa che ben racchiude il concetto di dedicare il tempo per educare alla musica.

Serata attesissima quella del 5 aprile, con l’assegnazione del riconoscimento e il concerto alle 20.30, su un programma musicale che vedrà l’esecuzione del Concerto per violino e violoncello in si bemolle maggiore, RV 547 di Antonio Vivaldi, Passacaglia su un tema di Händel per violino e viola di Johan Halvorsen, Liebeslied, Liebesfreud, Rondino su un tema di Beethoven, La Gitana di Fritz Kreisler, Verano Porteño di Astor Piazzolla e la Serenata per archi in do maggiore, op. 48 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.