Al via prima call4startup Le Village by CA Triveneto

FVG – Apre ufficialmente la prima call4startup di Le Village by CA Triveneto. Con questa iniziativa, che si configura come una ricerca di nuove startup, l’acceleratore targato Crédit Agricole, da poco insediatosi a Padova, si rivolge alle realtà imprenditoriali ad alto valore tecnologico nate a Nord Est, ma non solo.

Per poter “rispondere” alla call le startup devono già essere sul mercato con un proprio prodotto o servizio da almeno un anno , devono avere un minimo di fatturato o dei contratti attivi con clienti e, soprattutto, devono abbracciare uno o più dei 6 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ovvero quegli obiettivi che costituiscono il comun denominatore di tutte le attività di Le Village by CA Triveneto: Salute e Benessere; Acqua Pulita e Servizi Igienico Sanitari; Energia Pulita e Accessibile; Imprese, Innovazione e Infrastrutture; Città e Comunità Sostenibili; Consumo e Produzione Responsabili.

Alle startup che verranno selezionate tra quelle che si candideranno entro il 18 aprile (attraverso il sito internet levillagebycatriveneto.it) l’ecosistema del Village offrirà un concreto aiuto nello sviluppo del business con un programma di accelerazione personalizzato che comprende formazioni di alto livello, business matching con le aziende corporate, accompagnamento al fundraising, networking e molto altro. Di particolare valore, considerato il network mondiale dei Village di Crédit Agricole, la componente dell’internazionalizzazione, che rappresenta uno dei maggiori vantaggi per le startup residenti nel Village by CA Triveneto.