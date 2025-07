Dodicesima Edizione Torneo “In Ricordo di Elena” – Due Giorni di Sport e Memoria

PORDENONE – Torna anche quest’anno un appuntamento ormai consolidato per gli amanti del calcetto e per tutta la comunità: il 12° Torneo “In Ricordo di Elena”, che si terrà il 4 e 5 luglio 2025 sui campi dell’A.S.D. Torre.

Il torneo, che si gioca in formula calcetto 6+1, è diventato nel tempo un momento speciale non solo per gli appassionati dello sport, ma anche per ricordare con affetto Elena, alla cui memoria è dedicato l’evento.

Il programma prevede:

• Venerdì 4 luglio: fischio d’inizio alle 19:00

• Sabato 5 luglio: si riprende dalle 14:00 fino a conclusione

Sarà un’occasione per vivere insieme due giornate di sport, amicizia e condivisione, in un clima sereno e partecipato. L’organizzazione invita tutti a partecipare, come giocatori o semplici spettatori: “Vi aspettiamo numerosi!”

Per maggiori informazioni sull’evento e sul regolamento del torneo, è possibile contattare direttamente l’A.S.D. o consultare i canali social dedicati.