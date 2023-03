Assemblea Confindustria AA il 27, il “mondo che sarà”

FVG – Spetterà al Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, concludere i lavori dell’Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico in programma il 27 marzo al Trieste Convention Center (a partire dalle 10): lo ha detto oggi il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, durante la conferenza stampa – presente anche il DG, Massimiliano Ciarrocchi – in cui sono stati anticipati alcuni temi del meeting – Il Mondo che sarà – e il prestigioso panel di ospiti chiamati a discuterne.

«La prima Assemblea generale di CAA convocata proprio a Trieste perché oggi il capoluogo, più di altre città – ha spiegato il Presidente – incarna la nuova rinascita economica, culturale, industriale e scientifica del Friuli Venezia Giulia di cui oggi è certamente il driver di sviluppo». Un’Assemblea dedicata ai giovani che, come ha aggiunto Agrusti, «saranno i primi ospiti d’onore del convegno; a oggi gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, tecniche, professionali e dell’Università che hanno aderito senza precetto alcuno sono oltre settecento.

A loro sarà rivolta buona parte delle nostre riflessioni sul futuro, che interpreteremo in chiave etica, economica e culturale anche con un intrigante colloquio tra Jim Sadik Al-Khalili, fisico teorico anglo iracheno e un sacerdote, monsignor Rino Fisichella; sarà un momento davvero particolare che può anche sembrare eccentrico, di primo acchito, nel contesto di una riunione di imprenditori. Ma non lo è affatto».

A Trieste si parlerà ampiamente anche di energia e della città: «Lo faremo con Fincantieri, azienda storica e con BAT, multinazionale che ha deciso di insediarsi nel capoluogo confermandone la grande vocazione attrattiva».

Una vocazione sulla quale si è soffermato Agrusti spiegando che «insediamenti come questo sono sì conseguenza delle opportunità che vengono a crearsi in area franca ma anche della qualità complessiva del territorio, del suo capitale umano e delle straordinarie opportunità formative in ragione delle nuove tecnologie; il valore della nostra formazione è oggettivamente molto alto: Università, Area Science Park, Sissa, LEF, Polo Tecnologico Alto Adriatico, Urban Center e sistema degli ITS Alto Adriatico». Un cerchio che si chiude, quindi, a descrivere il patto generazionale accennato dal Presidente per gli studenti «cui CAA e i partners sono in grado di offrire gli strumenti per poter sviluppare una vocazione imprenditoriale».

Infine, ai rappresentanti delle Istituzioni e della politica Confindustria Alto Adriatico «farà un discorso franco: in questi anni il rapporto con la Regione – ha aggiunto il Presidente – è stato eccellente; ora noi ci candidiamo a diventare un partner delle istituzioni pubbliche affinché il Friuli Venezia Giulia non sia speciale solo dal punto di vista statutario; pensiamo infatti che il patto proponibile alla politica sia quello di fare in modo che questa regione possa diventare quella in cui si vive meglio. Tradotto nella pratica vuol dir crescere i figli in modo adeguato e vederli frequentare scuole e formazione di eccellenza, significa sanità pubblica di altissima qualità e anziani inclusi in questa nuova idea di umanità che ci sentiamo di poter proporre».

Ma vediamo il dettaglio dell’agenza: la formula, dopo gli interventi introduttivi dello stesso Agrusti, del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, del Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e di Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, prevede per l’appunto tre panel:

TRIESTE È INDUSTRIA (moderato da Sebastiano Barisoni, Radio24) con Pierroberto Folgiero, AD e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri e Andrea Di Paolo – Vicepresidente BAT;

IL MONDO CHE SARÀ (moderato da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e di Radio24) con Jim Al-Khalili – Fisico e divulgatore scientifico e Mons. Rino Fisichella, Presidente del Consiglio Internazionale per la Catechesi;

L’ENERGIA DEL MONDO (moderato sempre da Tamburini) con Aurelio Regina, Delegato per l’Energia Confindustria, Gilberto Dialuce, Presidente di ENEA, Marco Patuano, Presidente di A2A, Roberto Gasparetto AD AcegasApsAmga Spa – Gruppo HERA.