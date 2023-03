Assemblea Confindustria AA, Loperfido “Sistema Pordenone vincente”

FVG – Dopo aver partecipato all’Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico l’onorevole Emanuele Loperfido dichiara: “I più vivi complimenti al presidente Agrusti e tutto lo staff di Confindustria in primis per aver coinvolto fattivamente gli studenti in questa giornata così importante, in perfetta sintonia con il titolo dell’evento:

“Il mondo che sarà”. Un mondo che dobbiamo definire, delineare e tutelare ogni giorno attraverso la collaborazione e la condivisione tra politica, istituzioni, operatori e mondo della formazione, con formatori e studenti egualmente attivi e coinvolti.

Un “modello Pordenone” che qui è chiaro e vincente: va esportato a livello nazionale, portando la lezione del nostro territorio come esempio virtuoso per la realizzazione dei migliori percorsi possibili per la creazione di posti di lavoro, da occupare con figure giovani e altamente preparate.

Formazione e territorio sono spesso in stretta connessione, come in città dove il recupero dell’ex birrificio, con finanziamento del Governo, permetterà di creare nuovi spazi per l’Its, quindi in favore dell’aumento della professionalizzazione e delle imprese”.