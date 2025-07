Chiusura di una corsia di via delle Grazie

PORDENONE – ​Dal 1° luglio al 9 settembre 2025, per consentire la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra via della Santissima e via Pola, inserita nel progetto di riqualificazione ambientale lungo l’ambito fluviale del Noncello, è istituito il divieto di transito nella sola corsia di via delle Grazie, dalla rotonda di via Mestre/via San Giuliano verso via Pola.

​I veicoli provenienti da via San Giuliano e da via Mestre saranno deviati nuovamente in via Mestre e quindi in via Nuova di Corva. È invece consentito il transito nel senso opposto di marcia, da via Pola in direzione via Mestre.

​«L’opera – afferma l’assessore al verde Mattia Tirelli – si inserisce nel più generale quadro che prevede la realizzazione del Sentiero delle Operaie, i cui lavori partiranno alla fine dell’estate, e del collegamento tra il Parco Reghena e l’ambito del Lago della Burida, già cantierato. Al termine di questi lavori, saranno realizzati circa 3 nuovi chilometri di percorsi, che andranno ad integrarsi alla già estesa rete di sentieri e ciclabili presenti in città, in special modo all’interno delle sue aree verdi».

