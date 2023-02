Cambiamenti positivi per il gioco d’azzardo italiano

Arrivata da poco la notizia della richiesta del Tesoro italiano, che vuole un riordino urgente delle leggi del settore del gioco d’azzardo. Fin da prima della creazione del nuovo governo infatti, il settore del gioco d’azzardo è stato spesso nominato in termini di riforma, legislazione e molto altro. Tutti aspetti importanti per l’economia dello stato, ma anche per i cittadini, per i posti di lavoro e per molti altri aspetti della vita quotidiana.

Con il governo guidato dal primo ministro Giorgia Meloni, dei cambiamenti positivi sono stati segnalati per quanto riguarda l’ambito del gioco d’azzardo in Italia, anche decisi a risolvere problemi di vecchia data.

La Riorganizzazione

Sono passati più o meno sei mesi dall’inizio della presidenza di Giorga Meloni, e per quanto riguarda il gioco d’azzardo, per questo settore è arrivato il momento di prepararsi per una riorganizzazione del settore nei prossimi mesi. Molti sono gli aspetti da tenere in considerazione quando si parla di tale riorganizzazione, che ha portato sin da subito, degli aspetti piuttosto positivi come l’affido di tale riforma alle capacità di Italo Volpe, deputato al Tesoro. Alla guida della riorganizzazione del settore, le sue manovre avranno come obiettivo principale l’acquisizione di una certa stabilità del mercato del gioco d’azzardo.

2023 Tax Reform Bill

Non a caso questa riorganizzazione del settore del gioco sta avvenendo in concomitanza con il “2023 Tax Reform Bill”, ovvero la riforma di tutte le tasse federali addebitate su reddito IVA, affari e pensioni. La riforma del gioco d’azzardo lavora infatti come un intervento normativo sul mercato, per usare le parole di Italo Volpe. Grazie ai suoi interventi, sappiamo che nel disegno di legge della riforma fiscale, ci sarà anche un capitolo dedicato al settore del gioco d’azzardo.

Italo Volpe non lavorerà da solo, ma sarà affiancato da Sandra Savino, esponente di Forza Italia, che è recentemente entrata al Tesoro come sottosegretario, con il ruolo di delegato alla revisione del settore del gioco d’azzardo. Oltre a questo, sono molti i cambiamenti e le proposte anche a livello regionale, che andranno a cambiare l’attuale situazione sotto molteplici punti di vista. Per concludere, c’è anche da tenere in considerazione la fine del mandato del presidente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna.

Con la fine del suo mandato si conclude un capito, e se ne apre un altro, tutto concentrato sulla stabilità del mercato del gioco d’azzardo. Questa stabilità sembra essere davvero al centro dell’attenzione di vari enti istituzionali, che faranno del proprio meglio per raggiungerla, tramite varie manovre e vari approcci diversi. Nei prossimi mesi vedremo come progredirà il settore del gioco d’azzardo e tale riforma.