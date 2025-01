Camera commercio Venezia Giulia pronta per Gorizia e Nova Gorica capitale cultura europea

FVG – “Promuovere, attrarre e consolidare l’offerta: questi sono i principi ispiratori dell’intervento del sistema camerale della Venezia Giulia, articolato in una serie di variegate e dedicate iniziative per il grande evento Nova Gorica e Gorizia Capitale della Cultura europea 2025”: lo ha detto il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, in apertura della conferenza stampa di presentazione delle attività che verranno realizzate nel 2025 in occasione di Nova Gorica e Gorizia Capitale della cultura europea.

Pubblicizzare per valorizzare le peculiarità, anche sociali ed economiche, di Gorizia e dell’Isontino, il Collio in particolare, per dare visibilità internazionale al territorio; rendere ancora più attrattiva, dare ulteriore visibilità alla città di Gorizia per accattivarsi ulteriormente il turista e promuovere un indotto economico concreto e duraturo nel corso dell’anno delle celebrazioni; dare ospitalità e attenzione, attraverso mirate iniziative, all’ospite/turista interessato affinché con la sua presenza trasmette l’esperienza vissuta in città e nei luoghi contermini e la propagandi ad altri; strutturare l’offerta dei servizi distributivi, di ristorazione, d’ospitalità affinché la stessa tramandi il proprio valore, anche innovativo, nel tempo, negli anni successivi all’evento: queste le logiche che sottendono l’ideazione, il finanziamento e la realizzazione dell’impegno dell’Ente camerale della Venezia Giulia di concerto con le altre realtà istituzionali protagoniste, in particolare con il Comune di Gorizia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

“Gli sforzi finanziari dell’Ente camerale – ha sottolineato Paoletti – sono destinati prioritariamente ad aiutare il territorio e le imprese goriziane ad avere un valore aggiunto che possa tradursi in un vantaggio competitivo anche negli anni successivi al 2025.

Grande la soddisfazione espressa dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna e dall’assessore comunale con la delega a GO!2025, Patrizia Artico per il fatto che “l’Ente camerale interviene sia finanziariamente si in modo diretto nell’organizzazione di eventi importanti – ha rilevato Ziberna – in completa collaborazione con il Comune e la Regione Fvg, per arricchire l’offerta di grandi appuntamenti per il 2025”.

“Oggi stiamo presentando e condividendo una strategia – ha evidenziato Patrizia Artico – che ben emerge dalle iniziative proposte e che va a sostenere l’attrattività di questo territorio ma anche a consolidarne le potenzialità dopo l’anno della capitale della cultura. Dal 2026 avremo una Gorizia più attrattiva e sicuramente più amata anche dagli stessi goriziani”.