Capozzella «Un Canadair fisso a Ronchi per gli incendi sul Carso e in montagna»

FVG – “Alla luce dei frequenti incendi sul Carso e sulla montagna friulana, sarebbe bene che la Regione si dotasse di uno o più aeromobili antincendio, piccoli e veloci, sul modello della vicina Slovenia, da affiancare agli elicotteri già in servizio. In quest’ottica, non è sbagliato chiedere alla Regione di verificare l’ipotesi di poter disporre di velivoli antincendio propri, più capaci e rapidi”

Lo dichiara l’ex consigliere regionale Mauro Capozzella (M5S).

Capozzella propone inoltre di “verificare la possibilità di una dislocazione fissa presso l’aeroporto di Trieste-Ronchi, almeno per il periodo maggio–settembre, di un aereo Canadair del servizio nazionale, come già avviene in Liguria e Calabria. L’aereo potrebbe servire non solo il Friuli Venezia Giulia, ma anche il vicino Veneto.”