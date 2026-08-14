Visite guidate estive: grande successo di pubblico, cresce la voglia di riscoprire Pordenone

PORDENONE – Le visite guidate organizzate in città durante l’estate si confermano un successo. La partecipazione registrata nelle ultime settimane racconta un dato che va oltre il singolo appuntamento: cittadini e visitatori mostrano un interesse crescente verso la città, segno di una riscoperta del territorio che accompagna Pordenone verso il traguardo di Capitale italiana della Cultura 2027.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Le visite guidate ci permettono di far scoprire la città tanto ai pordenonesi quanto a chi arriva da fuori. Vorrei sottolineare in particolare che si tratta di visite pensate e preparate con grande cura dalle guide turistiche professioniste di Pordenone, che conoscono profondamente il territorio e sanno raccontarlo prestando attenzione anche a quello che definiamo “patrimonio minore”: minore non per importanza, ma perché ancora poco conosciuto e valorizzato.

Il successo di queste iniziative è il segno di una città che sta cambiando passo dal punto di vista turistico. È chiaro che Pordenone non può competere per dimensioni e attrattività con i grandi centri turistici, ma può costruire una propria identità e una propria proposta. La vivacità culturale della città, insieme al percorso che ci ha portato al titolo di Capitale italiana della cultura, sta contribuendo a rafforzare questa consapevolezza e a far crescere Pordenone anche come destinazione turistica.”

Il campanile del Duomo, sempre sold-out

Tra le proposte più richieste, la salita al campanile del Duomo di San Marco continua a registrare il tutto esaurito. Il percorso conduce fino alla cella campanaria, tra il racconto delle vicende storiche che hanno segnato il monumento e i recenti restauri. Cresce inoltre l’interesse delle famiglie, che sempre più spesso chiedono di partecipare con i bambini. Le prossime visite si terranno venerdì 21 agosto, e venerdì 4 e 11 settembre alle 18:15 e alle 18:45, con ritrovo al Sagrato del Duomo di San Marco.

“Pordenone misteriosa, curiosa e sconosciuta”

Anche i tour tematici “Pordenone misteriosa, curiosa e sconosciuta“ raccolgono un’ottima adesione, tanto che diversi visitatori hanno chiesto di riproporli con maggiore frequenza durante la stagione estiva. Gli itinerari accompagnano alla scoperta delle donne che hanno fatto la storia della città, degli affreschi e delle opere di street art urbana, e di una Pordenone raccontata attraverso lo sguardo degli scrittori che l’hanno narrata. I prossimi appuntamenti sono in programma il 13 agosto e il 3 settembre alle ore 18:15.

Open Day Pordenone: nuova formula, riscontro positivo anche dal Veneto

Buoni risultati anche per la nuova formula dell’Open Day Pordenone, che ha portato in città visitatori non solo pordenonesi ma anche provenienti dal vicino Veneto. La proposta di visita libera, costruita secondo i propri tempi e la propria curiosità, ha convinto il pubblico: le guide impegnate nelle aperture segnalano un’affluenza motivata e attenta, complice anche il carattere di nicchia delle chiese di quartiere, che attrae un pubblico particolarmente interessato. Le ultime due date sono in programma domenica 23 agosto e domenica 27 settembre, dalle 14:30 alle 17:30.

Il treno storico

Positivo anche il bilancio del treno storico che, lo scorso 2 agosto, ha portato a Pordenone un folto gruppo di turisti. L’iniziativa, organizzata da PromoTurismoFVG in collaborazione con Ferrovie dello Stato, ha visto il convoglio partire da Trieste alla scoperta di Pordenone, offrendo ai partecipanti l’opportunità di visitare la città e i suoi musei civici. La buona partecipazione conferma l’interesse per iniziative capaci di promuovere il territorio attraverso esperienze di turismo lento e culturale.

Il programma e le prenotazioni

Il programma completo di tutti i prossimi appuntamenti è disponibile sul sito estate.comune.pordenone.it. Per prenotazioni compilare il form disponibile all’interno della pagina dedicata a ciascun evento sul sito e per informazioni è possibile scrivere a [email protected]