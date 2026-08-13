Guerra – Ripresi voli cargo per Giordania e Golfo

AVIANO – Ripresi i voli cargo dalla base aerea di Aviano per la Giordania, in particolare per la base aerea USAF di Muwaffaq Salti Air Base (Azraq) dove sono schierati, fra gli altri, i 7 cacciabombardieri F-16 del 31st Flyght Wing di Aviano, oltre che ai bombardieri F35 arrivati dalle basi inglesi. I voli confermano come Aviano sia una importante base di smistamento merci (impossibile sapere se anche di natura bellica) per il Golfo, infiammato dalle guerre sul Libano e Iran.

Mercoledì 12 agosto verso le 19.54 è partito un C17 A Globemaster III (nella foto) del reparto volo 172st “Mississippi” da Aviano; era arrivato da Ramstein in Germania martedì 11 agosto.

Il volo Rch432 ha sorvolato tutto l’Adruatico dove a sud della Grecia si è accordato ad un C17 A Globemaster III, volo Rch5006 partito tre ore prima da Ramstein con rotta “anomala” ossia sopra tutta l’Europa centrale.

I due velivoli sono entrati da sud in territorio giordano e sono poi atterrati a Azraq, una base logistica per i C17 per i rifornimenti agli equipaggi del cacciabombardieri impegnati nella guerra contro l’Iran. La stessa base è stata attaccata alcune settimane fa dai droni balistici dei pasdaran causando due morti, militari Usa, e ingenti danni ad alcuni F35.

I C17 impegnati in questi voli hanno funzioni di trasporto logistico, trasferimento di equipaggiamenti militari, rifornimenti e supporto ai reparti di caccia rischierati nell’area. La base serve da snodo cruciale per la mobilità aerea e la proiezione di forza dell’aeronautica americana in Medio Oriente.

In particolare il 172st Airlift Wing della “Mississippi” Air National Guard forniscono capacità di trasporto aereo strategico e forze da combattimento. E’ il reparto di trasporto aereo più reattivo della USAF.

L’Air Force possiede tre competenze fondamentali: formazione del personale (Airmen), trasformazione della tecnologia in capacità bellica e integrazione delle operazioni per superiorità aerea e spaziale; consente alle forze congiunte di dominare le operazioni nemiche in ogni dimensione: terra, mare, aria e spazio; permettono all’Air Force di colpire ovunque e in qualsiasi momento, con rapidità ed estrema precisione; in situazioni di crisi fanno uso preciso e affidabile della potenza militare, riducendo al minimo rischi e danni collaterali.

Sempre mercoledì 12 agosto da Aviano è partito, proveniente da Ramstein, un C17 A Globemaster III del reparto volo USAF “Charleston” (volo Rch220) per una isola spagnola nell’Oceano, a Gando. In mattinata erano arrivati aerei da trasporto vip dalla Francia, ripartiti poi per Zara e Dubrovnik. Al.Rin.