Carceri Fvg, Capozzella (M5S) “Situazione esplosiva, Stato e Regione diano soluzioni”

FVG – “L’ennesimo episodio di protesta nel carcere di Udine, dopo Trieste e Gorizia, e la denuncia del Garante dei diritti dei detenuti evidenzia ancora una volta come il governo discute e prende provvedimenti assolutamente non idonei a risolvere il problema sovraffollamento e condizioni civili di vivibilità nelle case circondariali.

Servono azioni urgenti che garantiscano la dignità del detenuto nel rispetto della pena e di condizioni di vivibilità per gli agenti della polizia Penitenziaria.

Il carcere di Pordenone è da anni che attende una soluzione definitiva che ancora stenta a venire, ad esempio. Stato e Regione, ognuna per propria competenza, devono dare risposte in tempi brevi per risolvere un problema annoso e non più rinviabile”.

Così Mauro Capozzella coordinatore provinciale ed ex consigliere regionale del M5S.