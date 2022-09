Caro energia: Confcommercio Fvg plaude Regione per avvio procedura ristori

FVG – Confcommercio Fvg, con il suo presidente Giovanni Da Pozzo, ringrazia la Regione, e in particolare l’assessorato alle Attività produttive, per il tempestivo intervento a sostegno delle imprese colpite dai rincari sull’energia: «Un aiuto importante in una fase in cui la crisi internazionale determina effetti pesanti sui costi di gestione».

L’amministrazione Fvg ha informato che i contributi a fondo perduto potranno essere richiesti a partire dal 12 ottobre. A disposizione ci sono i 40 milioni di euro stanziati nella manovra estiva, come ha ricordato l’assessore regionale Sergio Bini dopo l’approvazione in via preliminare di una specifica delibera di giunta.

I ristori, da mille a 2mila euro, potranno essere richiesti dalle 9 del 12 ottobre alle 16 del 28 ottobre dalle microimprese e dalle Pmi che hanno subito un aumento dei costi energetici, calcolati sulla base della media del primo semestre del 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre del 2021.

Le procedure verranno gestite tra l’altro dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario Fvg (Catt Fvg).