CASA VALCELLINA – Un gemellaggio di gusti e accoglienza in Friuli Venezia Giulia

FVG – L’ avventura italiana di Florina e Marian Enache, giovanissimi coniugi arrivati dalla Romania nel 2008, inizia in Friuli Venezia Giulia nella strada del vino e dei sapori dapprima nella zona di Maniago la città dei coltelli, dove troveranno casa e per alcuni anni faranno diversi lavori in vari settori, successivamente con le stagioni al mare e in Piancavallo per potersi integrare, crescere, migliorare e riuscire a coronare un grande sogno: avere un ristorante tutto loro.

E così dopo tanti sacrifici e la tenacia che li contraddistingue, nel 2015 gestiscono la trattoria Alla Casasola di Maniago dove fissano la loro identità. Il loro intento è valorizzare le ricette tipiche Friulane con prodotti locali che, dicono, presentano molte similitudini con la loro terra d’origine. È qui che Florina, che è la regina della sua cucina, ha rielaborato un antico piatto friulano “La Mesta” con la Pitina IGP unitamente ad una crema di formaggio del territorio, vincendo su una trentina di locali in concorso all’ottava edizione del Premio Tirelli, storica manifestazione gastronomica dedicata alla Pitina.

Ma il grande passo e la loro più grande sfida avrà inizio con l’acquisto, proprio l’ultimo giorno dell’anno 2020, di un immobile : l’ex “Grizzino” a Grizzo di Montereale Valcellina, che dopo innumerevoli traversie, aprirà il 16 dicembre 2021 e prenderà il nome di CASA VALCELLINA. Una elegante location dotata di un Hotel completamente ristrutturato e finemente arredato che dispone di 9 camere ed una lussuosa suite monolocale oltre al loro appartamento dove vivono assieme al piccolo Kevin, un ristorante con oltre 70 posti a sedere e una grande fontana posta al centro della sala che ricorda i sassi e l’acqua del Cellina, un omaggio alla terra che li ha accolti ed ospitati. All’esterno un bel giardino curato, dove ospitare nella bella stagione eventi e degustazioni. Una grande sfida imprenditoriale per questa coraggiosa coppia di lavoratori instancabili e appassionati, che interpretano il cibo come integrazione capace di dare gioia ed emozioni, oltre a raccontare la tradizione e la cultura culinaria di un territorio prezioso.

Florina e Marian in questi anni hanno sentito e letto innumerevoli storie di migranti friulani di fine ‘800 e primo ‘900 all’estero, tanto da confrontarsi con la cucina mitteleuropea e trasportando tutto questo sapere nei loro piatti e nei loro menù, i quali cambiano al cambiare delle stagioni, diventando loro stessi dei promoter anche all’estero, arrivando fino in Cina, Giappone, Inghilterra o America grazie al passaparola dei numerosi clienti della Base Usaf di Aviano. Grazie ai consigli di Marian hanno imparato come si mangia bene e lui che da cameriere si trasforma in ambasciatore del gusto, psicologo e consulente grazie al suo inglese fluente, alla sua innata empatia e cortesia. Ripete spesso che non si mangia per fame, ma si ha fame di emozioni, bisogno di assaporare, vivere il cibo e cogliere con gioia ogni piccola cosa che si vive a tavola.

CASA VALCELLINA ha recentemente ottenuto il marchio IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA che premia la territorialità, incentiva l’utilizzo di materie prime locali e promuove la filiera agroalimentare del Friuli Venezia Giulia: un riconoscimento meritato per il loro impegno nella sostenibilità ambientale, economica e sociale di accoglienza e gusto, un Ristorante che riserva innumerevoli e piacevoli sorprese, non solo a tavola, ma anche umanamente.

CASA VALCELLINA Hotel*** Ristorante

Viale stazione, 26Grizzo, Montereale Valcellina (Pn)

Tel: 0427 540228

[email protected]

https://www.casavalcellina.it/public/

Fb: https://www.facebook.com/casavalcellina2

Chiara Perissinotti