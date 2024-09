CeFAP: un nuovo capitolo a Paluzza tra Formazione, Innovazione e Collaborazioni

PALUZZA (UD) – Il CeFAP, da sempre riconosciuto per la sua eccellenza nella formazione di professionisti competenti e appassionati nel settore agricolo, apre un nuovo capitolo con l’inaugurazione della sua nuova sede a Paluzza.

Specializzato nella formazione legata alla preservazione e alla cura dell’ambiente e della natura, il centro continua a puntare sulla qualità e sull’innovazione, dimostrando come le scuole professionali possano essere autentiche fucine di talenti.

Grazie all’approccio pratico e all’attenzione alle esigenze del settore ambientale montano, il CeFAP prepara giovani e adulti a carriere di successo, offrendo competenze essenziali per

operare con efficacia in un contesto naturale tanto affascinante quanto impegnativo.

Con il trasferimento nella nuova sede a Paluzza, Piazza XXI-XXII Luglio 4, il CeFAP si conferma come un punto di riferimento nel campo della formazione per le attività ambientali montane. Le nuove strutture includono aule moderne e laboratori all’avanguardia, progettati per garantire un’esperienza didattica immersiva e di alto livello.

Tra i percorsi formativi proposti, spicca il corso dedicato ai giovani in uscita dalla scuola media che aspirano a diventare “Addetto alle Attività Ambientali Montane”. Questo programma, pensato per formare figure professionali altamente qualificate, offre una preparazione completa sulle competenze tecniche e pratiche necessarie per operare nel settore agricolo, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità offerte dall’ambiente montano.

Inoltre, per i ragazzi che vivono più distanti, sarà disponibile il servizio di convitto, per rendere l’istruzione accessibile a un pubblico più ampio.

Oltre al corso di Istruzione e Formazione Professionale rivolto ai giovani, il CeFAP organizzerà una serie di attività rivolte sia ai giovani che agli adulti, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e sensibilizzare la comunità sui temi della tutela ambientale.

L’attività si avvarrà anche della preziosa sinergia attivata con il CESFAM e il comune di Paluzza al fine di approfondire la conoscenza del patrimonio naturale montano e di partecipare attivamente alla sua conservazione.

Con il nuovo anno formativo, il CeFAP si prepara quindi a offrire non solo un’istruzione di qualità, ma anche un punto di incontro per la comunità locale, promuovendo valori di

sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente.

Per maggiori informazioni visita il sito www.cefap.fvg.it o contattaci al numero 0433 41077.