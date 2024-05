Città Fiera per la scuola: premiate le classi

UDINE – Una proposta unica pensata per il territorio, nata con spirito solidale, a cui è facile partecipare, “Città Fiera premia la tua Classe”, nasce a seguito delle numerose richieste di aiuto da parte delle scuole del Friuli Venezia Giulia.

In 10 edizioni ha donato oltre 1.750.000 euro in materiale didattico coinvolgendo oltre 200.000 studenti. Un’iniziativa che di anno in anno si è arricchita per rispondere alle effettive esigenze delle scuole, donando materiali utili alle attività come ad esempio: microscopi digitali, monitor interattivi, notebook, biblioteche di classe e molto altro.

Il valore sociale di “Città Fiera premia la tua Classe” viene riconosciuto anche delle diverse realtà istituzionali del territorio che danno il loro patrocinio. Tra queste, da diversi anni si è concretizzata la collaborazione con ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, che indice un Premio Speciale in lingua friulana e premia tutte le classi partecipanti con donazioni di materiale in friulano. L’obiettivo è quello di valorizzare la didattica plurilingue che invita gli alunni ad esplorare il mondo attraverso la lingua e la cultura del proprio territorio. Anche quest’anno c’è stata un’ampia adesione, con ben 100 elaborati partecipanti nelle due categorie del premio (disegno e tema).

Città Fiera premia la tua classe è diventato veicolo di diffusione quindi anche per iniziative culturali del territorio per la sua capacità di arrivare al cuore della scuola e delle famiglie.

Novità della decima edizione è la collaborazione con la Fondazione Agrifood&Bioeconomy FVG, detentrice del marchio IO SONO FVG, nato per dare valore alle aziende e ai prodotti agroalimentari del Friuli-Venezia Giulia. La collaborazione con “Città Fiera premia la tua Classe” si è concretizzata con la fornitura di gustosi kit merenda per i premi ad estrazione e un premio speciale che ha invitato gli studenti a realizzare reel e disegni che raccontino il territorio e i suoi prodotti.

Nei giorni scorsi si è chiusa la 10^ edizione dell’iniziativa che ha regalato oltre 900 kit didattici alle oltre 200 scuole aderenti, ed è stata l’occasione per consegnare i premi ad estrazione alle 41 classi vincitrici. Un momento di incontro che ha visto la partecipazione anche dei patrocinatori dell’iniziativa, con la presenza del Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, dell’Assessore all’Istruzione e alla cultura del Comune di Martignacco Valentina Bordet, del presidente della Fondazione Agrifood & Bioeconomy Pier Giorgio Sturlese e del Direttore Pierpaolo Rovere e del presidente dell’ARLeF Eros Cisilino . Presenti inoltre il Direttore di Bruno Euronics Alessio Zakely e la responsabile del negozio Office Gallery Monica Nazzi.

Tutti i premiati:

PREMIO OFFICE GALLERY:

vince una SPECIAL BOX con materiale didattico:

Sez. B Scuola dell’Infanzia di Attimis

Sez. E Scuola dell’Infanzia di Majano

Sez. Gufetti Scuola dell’Infanzia “G. Paolo II” di Azzano X

Cl. 2^ Scuola Primaria “L. D’Orlandi” di Udine

PREMIO GIOCA CON CITTÀ FIERA:

vince una box giocattoli:

Sez. B Scuola dell’Infanzia “A. Matiz” di Paluzza

Sez. A Scuola dell’Infanzia “Lorenzoni” di Gagliano – Cividale

Sez. Grandi Scuola dell’Infanzia “M. Immacolata” di Pozzuolo Sez. D Scuola dell’Infanzia “P. Benedetti” di Udine

Sez. B Scuola dell’Infanzia “M. Volpe” di Udine

Cl. 2^A Scuola Primaria “I. Nievo” di Premariacco

Cl. 2^ Scuola Primaria “P. Menis” di Buja – Santo Stefano

Cl. 5^ Scuola Primaria “J. Pirona” di Dignano

Cl. 5^B Scuola Primaria “S. Angela Merici” di Gorizia

Cl. 1^A Scuola Primaria “S. Pellico” di S. Osvaldo – Udine

PREMIO MUSICA:

vince una cassa audio Wi-fi con due microfoni:

Sez. Unica Scuola dell’Infanzia di Chiusaforte

Cl. 2^ Scuola Primaria “S. Domenico Savio” di Vivaro

Cl. 3^ACR Scuola Secondaria “Linussio” di Codroipo

PREMIO TECNOLOGIA:

vince un notebook Lenovo, offerto da Bruno Euronics:

Cl. 5^ Scuola Primaria “A. Matiz” di Cercivento

Cl. 2^ Scuola Secondaria “Don Bosco” di Tolmezzo

PREMIO LETTURA:

vince una Biblioteca di classe:

Sez. A Scuola dell’Infanzia “L. Linda” di Nogaredo di Prato

Sez. B Scuola dell’Infanzia “S. Maria degli Angeli” di Gemona

Cl. 4^A Scuola Primaria “C. Colombo” di Pantianicco

Cl. 3^A Scuola Primaria “Bertoni” di Udine

Cl. 5^ Scuola Primaria “Molinari Pietra” di Corno di Rosazzo

PREMIO DIDATTICA:

vince un monitor interattivo, comprensivo di trasporto e installazione:

Cl. 4^C Scuola Primaria di Tarcento

SUPERPREMIO:

vince un Microscopio digitale con schermo LCD e Kit di microscopia e gift card città fiera da 400€:

Cl. 4^B Scuola Primaria “G. Rodari” di Udine

PREMIO SPECIALE IO SONO FVG:

per Le Classi: un’esperienza di cucina

Sez. C Scuola dell’Infanzia “Primo Maggio” di Udine per miglior REEL Scuola Infanzia

Sez. D Scuola dell’Infanzia di Passons per miglior DISEGNO

Cl. 2^ Scuola Primaria “Garzoni” di Udine per miglior REEL Scuola Primaria

Cl. 3^ D Scuola Secondaria di Povoletto per miglior REEL Scuola Secondaria

per le scuole: kit sport marchiato IO SONO FVG

Scuola dell’Infanzia “Primo Maggio” di Udine

Scuola dell’Infanzia di Passons

Scuola Primaria di Mediis

Scuola Primaria “Garzoni” di Udine

Scuola Primaria “Bearzi” di Udine + menzione speciale

Scuola Primaria “Nostra Signora dell’Orto” di Udine

Scuola Primaria “Tomadini” di Rualis – Cividale

Scuola Secondaria di Povoletto

PREMIO SPECIALE ARLeF:

vince un buono acquisto di € 250, per l’acquisto di beni utili alla didattica e all’insegnamento:

MIGLIOR DISEGNO:

Cl. 2^ A + B Scuola Primaria “A. Negri” di Udine

MENZIONE SPECIALE:

Sez. B Scuola dell’infanzia “A. Gabelli” di Beivars

MIGLIOR TEMA:

Cl. 4^ Scuola Primaria “C. Fenzi” di Dolegnano