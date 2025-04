Come vestire i bambini per una gita scolastica

La primavera? Per i bimbi è un’occasione di socialità, eventi e attività. Sia le scuole dell’infanzia che quelle elementari organizzano gite scolastiche di un giorno per poter esplorare fattorie didattiche, musei, aziende o fare esperienze in linea con la loro preparazione.

A seconda dell’età sono previste attività differenti ma la scelta del look è fondamentale: non solo comfort, ma anche stile. Dopotutto verranno sicuramente scattate foto ed è bello che l’outfit possa essere curato. Ecco qualche consiglio per vestire i bambini per una gita scolastica.

Comfort sì, ma sempre trendy

Nel periodo primaverile non si parla solo di vestirsi a cipolla per affrontare i cambi di clima, dobbiamo pensare ai più piccoli optando per tessuti traspiranti che non li facciano sudare e che risultino comodi. Ecco perché dal panorama fashion si può scegliere una bella t-shirt come una maglietta della Givenchy, da abbinare ad un jogger o un jeans. Non può mancare una felpa e magari un K-Way o una giacca a vento per ripararli nelle ore più fresche.

Focus sulle scarpine

Una delle scelte più importanti per una gita scolastica è senza dubbio quella delle scarpe che dovranno essere adatte a camminare tanto, magari su terreni non proprio pianeggianti, ma anche comode e facili da indossare e togliere.

Evitate modelli nuovi che potrebbero provocare fastidio o vesciche: meglio puntare su sneakers già testate, leggere ma robuste, possibilmente con chiusura a strappo se i bimbi sono più piccoli. Molti brand offrono modelli traspiranti e colorati, che aggiungono un tocco fashion all’outfit senza rinunciare alla praticità.

Accessori utili

Proponiamo qualche accessorio, purché possa risultare utile. Must have assoluto il cappellino con visiera, magari in combo con un bel paio di occhiali da sole. Da non dimenticare una borraccia termica, si potrà avere acqua fresca per tutto il giorno.

Meglio invece evitare collane, bracciali, cinture e bijoux che potrebbero andare perse o creare scomodità nei movimenti. Non dimentichiamo l’importanza dello zainetto: sceglietelo coinvolgendo i vostri bimbi per individuare quello in linea con i loro gusti.

Sovrapposizioni intelligenti

Vestirli a cipolla, sì, ma non a caso. La regola d’oro è scegliere pochi strati, ma ben studiati. Iniziate con una maglia a manica corta in cotone, da preferire con stampe divertenti o con il logo dei loro brand preferiti.

Sopra, una felpa con cappuccio o una maglia in jersey con cerniera sarà perfetta da mettere e togliere a seconda delle temperature. Immancabile il giubbotto antivento: leggero, impermeabile e con cappuccio, vi permetterà di affrontare persino un’improvvisa pioggerella. Attenzione ai materiali: evitate pile troppo pesanti o tessuti sintetici che impediscono la traspirazione.

Non pensate solo alla funzionalità: anche l’occhio vuole la sua parte. Dopotutto il momento della gita è speciale e molto atteso dai ragazzi, è importante che l’abbigliamento li mantenga comodi e che l’outfit rispecchi il loro mood.

Sbizzarritevi con colori vivaci, stampe floreali, motivi geometrici o disegni ispirati alla natura. I bambini adorano indossare capi con animali, dinosauri, stelle o personaggi dei cartoni.

Con questi consigli è possibile creare un outfit da gita scolastica top che mixi design, comfort e praticità.