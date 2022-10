Coronavirus, superati i 500 mila contagi in Fvg. Fondazione Gimbe: in arrivo nuova ondata

FVG – Sono stati superati in Friuli Venezia Giulia i 500 mila contagi da Covid-19. Secondo le rilevazioni della Direzione centrale salute della Regione, da inizio pandemia a oggi sono state rilevate 500.163 positività al virus.

Secondo la Fondazione Gimbe sta arrivando una nuova ondata, con il +51,9% di nuove infezioni contratte nell’ultima settimana che segue ad aumenti costanti nei 14 giorni precedenti.

In aumento poi anche i ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti non di area critica.

Il monitoraggio Gimbe rileva nella settimana 28 settembre – 4 ottobre 2022, rispetto alla precedente, un rilevante aumento di nuovi casi a livello nazionale (244.353 contro 160.829) a fronte – fortunatamente – di una diminuzione dei decessi (281 contro 307).

In crescita i casi attualmente positivi (491.811 contro 444.389), le persone in isolamento domiciliare (486.842 contro 440.608), i ricoveri con sintomi (4.814 contro 3.653) e le terapie intensive (155 contro 128).

“Per la terza settimana consecutiva – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si registra un incremento dei nuovi casi che segnano un ulteriore balzo (+51,9%): da poco meno di 161mila arrivano a superare quota 244mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 35 mila casi al giorno”.

I dati regionali

L’aumento riguarda, anche se in maniera eterogenea, tutte le Regioni. In Friuli Venezia Giulia i nuovi casi sono aumentati del 63,9%.

L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti a Udine (759), Trieste (619) e Pordenone (544).

“Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – dopo oltre due mesi di calo si registra un’inversione di tendenza nelle terapie intensive (+21,1%), e un netto balzo (+31,8%) dei ricoveri in area medica”.

Al 4 ottobre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 7,6% in area medica e dell’1,7% in area critica. In Friuli Venezia Giulia i dati sono rispettivamente pari al 15,1% ed al 4,6%.

Nella settimana 28 settembre – 4 ottobre calano i nuovi vaccinati: 1.167 rispetto ai 1.310 della settimana precedente (-10,9%). Di questi il 34,1% è rappresentato dalla fascia 5-11: 398, con una riduzione del 15,9% rispetto alla settimana precedente.

Cala tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 299 (-9,7% rispetto alla settimana precedente).

Al 5 ottobre sono 6,81 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. In FVG la percentuale di popolazione over 5 non vaccinata è pari all’11,5%.