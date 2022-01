Covid: Fvg, Super green pass e nuove regole dal 10 gennaio

FVG – Da oggi, 10 gennaio, fino alla fine dello stato di emergenza, sarà obbligatorio essere muniti di super Green pass per entrare in molti luoghi, come musei, piscine, palestre e per svolgere allenamenti di sport di squadra.

Come si legge dalla Gazzetta sarà possibile entrare con il certificato verde rafforzato nei centri benessere al chiuso e nei centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche, nei centri culturali, sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia), nei parchi tematici e di divertimento, in sale gioco, sale bingo e casinò.

Il decreto prevede quindi che per accedere in tutti questi luoghi non sia più necessario solo il tampone, ma sarà consentito l’ingresso solo a coloro che hanno ricevuto due dosi di vaccino o sono guariti dal Covid.

Cambiano le regole anche per coloro che devono fare delle visite ai propri cari nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e negli hospice. In questi casi, per entrare, sarà necessario avere super Green pass e tampone negativo oppure hanno ricevuto la terza dose.

Sempre da oggi, 10 gennaio, sono iniziate anche le somministrazioni della terza dose di vaccino per i ragazzi da 12 ai 15 anni. Per tutti gli altri, poi, sarà possibile ricevere la dose booster dopo 4 mesi.