Cresce formazione in pasticceria e gelateria a Longarone con nuovo laboratorio

LONGARONE – Inaugurato nei giorni scorsi, il nuovo laboratorio di pasticceria e gelateria all’Istituto alberghiero “D. Dolomieu” di Longarone alla presenza di numerose autorità e rappresentanze sia scolastiche che professionali.

Per la vicepresidente della Provincia di Belluno, Lucia Da Rold “una giornata importante quella di oggi. È un fiore all’occhiello questo Istituto per tutta la provincia, che dà degli importanti sbocchi professionali anche al termine del ciclo di studi. Come Provincia siamo molto soddisfatti di questo e dell’importante collaborazione che negli anni si è venuta a creare con l’Istituto, con la Dirigente, con i professori, proprio per dare una buona offerta formativa agli studenti”.

Grande la soddisfazione da parte della dirigente scolastica Violetta Anesin: “Il Laboratorio di Pasticceria è l’ennesimo di una serie di laboratori che stiamo costruendo per i nostri ragazzi. La nostra missione è quella di dare formazione, di dare professionalità agli studenti che poi vanno in un contesto produttivo, dove c’è un enorme necessità di professionalità come quelle che stiamo costruendo ora. Abbiamo tutti i giorni testimonianza di professionisti, di persone dell’ambito enogastronomico che ci chiedono diplomati, che hanno bisogno proprio dei nostri studenti. Quindi per noi il lavoro è proprio quello di dare tutti gli strumenti formativi e permettere che i ragazzi sfruttino la loro passione per ottenere i risultati migliori dal punto di vista professionale”.

La prof. Anesin mette in evidenza anche le importanti collaborazioni e i fondamentali contributi che rendono possibile un ampio ed elevato livello formativo per gli studenti. Ringraziamenti sentiti che sono andati dai docenti agli esperti esterni, dalla segreteria didattica che ha lavorato tantissimo anche per raccogliere finanziamenti, alla Provincia che ha ascoltato le richieste per l’attivazione di nuove apparecchiature fino agli sponsor, numerosissimi che ci hanno permesso di avere diverse attrezzature in comodato d’uso. “un insieme di persone che hanno lavorato per ottenere questo risultato che ci serve appunto per dare una struttura e un supporto alla passione dei nostri studenti”.

All’inaugurazione era presente anche il Coordinatore di MIG 2022, Dario Olivier: “L’inaugurazione di questo nuovo laboratorio di pasticceria e gelateria dimostra un impegno grande da parte dell’Istituto Dolomieu rivolto alla formazione dei giovani in gastronomia che rende particolarmente felice anche la Fiera di Longarone.

La quale da sempre collabora con l’istituto e si rende disponibile per quanto possa essere di aiuto nel percorso formativo del giovane che si accinge ad imparare una professione. In particolare, Longarone Fiere Dolomiti organizza due fiere, Expo Dolomiti HoReCa e MIG, dove i giovani hanno la possibilità di essere inseriti per qualche giorno nel mondo lavorativo affiancati da maestri di pasticceria e gelateria che collaborano al loro percorso formativo in maniera diretta. Ai giovani mi sentirei di dire che il cibo interessa gran parte dei nostri sensi. L’olfatto: il cibo ha un profumo. Il gusto: il cibo ha un sapore. La vista: il cibo deve essere presentato in maniera ottimale, affinché anche la vista venga appagata. E l’udito: il cibo deve essere raccontato. Porta ad emozionare chi assume il cibo che sarà il vostro futuro cliente e che dal cibo riceverà emozioni. Delle emozioni che si trasformeranno in una gratifica professionale che, fatta nel modo giusto cioè abbinando la conoscenza alla passione che metterete nel vostro lavoro, porterà a grandissimi risultati anche economici”.

Anche per la Dirigente scolastica la collaborazione con Longarone Fiere è “preziosissima. Per noi è fondamentale che gli studenti siano sempre affiancati, e anche in un certo senso esposti a questo tipo di esperienze. Perché tutte le collaborazioni che abbiamo fatto con Longarone Fiere, le abbiamo configurate all’interno di un percorso di ex-alternanza scuola-lavoro che è un’attività, tra l’altro, obbligatoria per avere l’accesso all’esame di Stato. Quindi per i nostri studenti l’attività in queste fiere, in queste occasioni, oltre che essere effettivamente uno strumento importantissimo di motivazione e di orientamento, è anche uno strumento per adempiere al percorso formativo”.

La Anesin da quindi appuntamento a settembre per l’inaugurazione del nuovo “laboratorio di accoglienza”. Quindi Dario Olivier sottolinea in chiusura che “Longarone Fiere Dolomiti non vede l’ora di ospitarvi a Expo Dolomiti HoReCa che si svolgerà il 10,11 e 12 ottobre, e alla MIG – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale – che si svolgerà dal 27 al 30 novembre quest’anno”.