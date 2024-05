CRONACHE DALLA POLTRONA – Speciale Festival di Cannes Napoléon c’est moi

Qualcosona si è mosso sulla Croisette in questo scorcio iniziale del 77esimo Festival di Cannes 2024.

La pre-apertura è sagacemente affidata a un film “vecchissimo”: il quasi centenario super-mega-iper-ultra kolossal capolavorone muto del 1927 di Abel Gance “NAPOLÉON VU PAR ABEL GANCE” proiettato (spoiler: monoschermo!) in tutto il suo magico e potentissimo splendore in una nuovissima e filologicamente accurata versione (+20 minuti rispetto alla precedente) restaurata digitalmente nell’arco di un lavorone durato solo 16 anni (!) da parte della ineffabile Cinemateque Francaise.

Ricordo che questo filmone con migliaia di migliaia di comparse, una marea di cavalli, cavallini e cavalloni, vagonate di armi, decine di vibranti battaglie, millemila facce e faccioni “napoleonici”, eccetera eccetera, in tempi non sospetti, ovvero già nel lontano 2001, fu proiettato (in pellicola!) in una versione precedente, al teatro “Giovannone” di Udine in occasione delle Giornate del Cinema Muto-Pordenone Silent Film Festival: troppo avanti! Questo Napoleone è un super-mega-iper-ultra film sia nella durata (333 minuti, quasi 7 belle belle orette comode comode..) che nell’ultra innovativo formato: nel ‘27, “Napoléon vu par Abel Gance” era oltre la mera sperimentazione, abbondavano napoleonescamente le innovazioni tecniche ed estetiche, come ad esempio la pazzia, per l’epoca, delle macchine da presa montate sui cavalli e il primo (e unico?) multiscreen della storia del cinema: il megagalattico trittico finale, dove si deve proiettare (e vedere!) il film su tre schermi contemporaneamente, e lo spettatore si ritrova in mezzo (e quasi calpestato?) in battaglia a cavallo! Troppo avanti! (NdR a Udine nel 2001 fu proiettato su tre schermi!)

A Cannes invece per ora hanno proiettato solo la prima parte monoschermo della durata di circa 3 ore e 40, come pre-apertura del Festival nella sezione Cannes Classics. Poi il film intero sarà proiettato integralmente in un eccezionale evento film-concerto, con l’accompagnamento orchestrale, anch’esso molto napoleonico, di “soli” 250 musicisti di Radio France, alla Seine Musicale di Parigi il 4 e 5 luglio. Beato chi avrà la gioia di vivere questa potentissima esperienza di assistere a questo evento a dir poco eccezionale o meglio: super-mega-iper-ultra colossale!

Dal nostro inviato a Cannes Pasqualino Suppa