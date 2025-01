Dai quiz televisivi ai game show: lo spettacolo che diverte gli italiani

È innegabile che le piattaforme di streaming abbiano negli ultimi anni conquistato l’attenzione degli italiani, grazie alla moltitudine di servizi offerti: film, serie tv, match sportivi e molto altro. L’interesse del pubblico però è rimasto pressoché invariato rispetto ad alcuni format amatissimi in passato, che ancora oggi attraggono quotidianamente i telespettatori, perché in grado di fare spettacolo e divertire.

In particolare, ci riferiamo a quell’atmosfera che si respirava nei quiz televisivi che già negli anni ’50 andavano in onda, riuscendo a radunare intere famiglie dinanzi al televisore. È il caso di “Lascia o raddoppia” e “Il Musichiere” che in quegli anni spopolavano proprio per la capacità di intrattenere, ma anche trasmettere conoscenze, musicali e non.

Ed ecco che successivamente i programmi si arricchiscono di nuovi elementi per rendere il format ancora più coinvolgente, ma anche imprevedibile. Le abilità richieste ai concorrenti sono diverse e subentra adesso anche l’elemento della casualità. È quanto accade con la “Ruota della Fortuna”, a partire dalla fine degli anni ’80.

A questo punto le trasmissioni che prevedono sfide e prove sono sempre più seguite e al quiz puro, fatto cioè di domanda e risposta, subentra il game show. Il concorrente diventa parte integrante del gioco, ma lo sono anche musiche, scenografie, ospiti, colpi di scena e lo stesso conduttore.

Il pubblico premia la combinazione di tutti questi fattori con la sua fedeltà. Ne è un esempio lampante anche il successo di “Affari Tuoi”, che ha raggiunto picchi di share incredibili con la conduzione di Stefano De Martino. L’appuntamento preserale si è, infatti, assestato ormai con oltre 7 milioni di telespettatori ogni dì.

E allora non c’è da meravigliarsi se i game show oggi siano apprezzati anche in altri contesti. Gioco e spettacolo diventano un connubio vincente anche nelle piattaforme di gioco online, che offrono titoli sempre più appassionanti. Complice è l’introduzione di presentatori virtuali o reali dal vivo, con i quali si può interagire creando anche un legame emotivo.

Questo perché il divertimento è tale se in qualche modo viene condiviso. In un’era in cui si pensa alla digitalizzazione sempre e solo in termini di distanza fisica, possiamo confermare che la forza del game show, anche online, è legata al carattere interattivo che coinvolge, diverte ed emoziona ancora oggi.